Pisa, carabiniere libero dal servizio riconosce e fa arrestare un ricercato per violenza sessuale

Un uomo, ricercato da circa un mese dalle forze dell'ordine di Pisa, è stato arrestato grazie ad un carabiniere libero dal servizio; il quale, mentre si trovava a passeggio nel centro di Pisa, lo ha riconosciuto, lo ha pedinato e quindi ha consentito l'intervento dei colleghi per l'arresto.

L'uomo finito in manette, uno straniero, aveva fatto perdere le sue tracce da settimane, non appena la ex compagna lo aveva denunciato per violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni e minacce. La denuncia aveva fatto scattare l'ordine di cattura.

Trasferito in carcere, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.