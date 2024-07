Riapre l'area esterna della piscina di Greve

Il Comune di Greve in Chianti investe sui benefici economici e ambientali dell’efficientamento energetico, misura adottata per la riqualificazione di immobili e spazi pubblici. E’ il caso della piscina comunale di via Colognole che da qualche giorno ha aperto e reso accessibile la parte esterna dell’immobile, mentre sono in fase di esecuzione le operazioni di completamento dell’intervento all’interno della struttura comunale.

"L’opera è consistita nel rifacimento completo della copertura della piscina comunale per una spesa complessiva pari a circa un milione di euro di cui una parte finanziata con risorse regionali - sottolinea il sindaco Paolo Sottani - l’obiettivo è quello di rendere l’impianto di via Colognole più sostenibile e green".

L’assessore ai lavori Pubblici Giulio Saturnini rimarca che "sono stati impiegati materiali e tecnologie che assicurano un sistema di coibentazione della copertura e delle pareti laterali ottenendo un considerevole abbattimento dei consumi".

L’importo dei lavori è comprensivo degli interventi di rinforzo strutturale delle travi, inseriti in corso d’opera. "Sono stati effettuati dei lavori di consolidamento, - aggiunge l’assessore Saturnini - originariamente non previsti, poiché eseguirli in secondo momento attraverso un altro appalto, avrebbe comportato costi e disagi maggiori".

La piscina, composta da una vasta area verde attrezzata, è aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19. La società sportiva alla quale è stata affidata la gestione è la Virtus Buonconvento. Il sindaco Paolo Sottani tiene a precisare che i lavori all'interno dell'immobile comunale "saranno ultimati entro l'autunno in modo tale da rendere disponibile l'intero impianto".

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino