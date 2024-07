Tagli agli enti locali, FdI Empolese Valdelsa: "In 5 anni al governo Pd ha tagliato 6,1 miliardi"

Il Partito Democratico continua con la sua politica demagogica sui tagli ai fondi destinati ai comuni, cercando di nascondere le proprie colpe sulla situazione economica disastrosa ereditata dal governo Meloni.

Parlano di tagli, sapendo benissimo le gravi responsabilità che hanno in queste scelte. Decisioni scriteriate e rovinose come il superbonus e il reddito di cittadinanza hanno dissanguato le finanze pubbliche.

Continuano a parlare di tagli che, in realtà, rappresentano solo lo 0,49% della spesa corrente e che sono parametrati ai risparmi che le amministrazioni locali faranno tramite i fondi del PNRR, messi in sicurezza da questo governo nonostante le tante falle trovate al momento dell' insediamento.

Infatti, come già ricordato da Alessandro Capecchi, responsabile regionale enti locali di Fratelli d'Italia, rispetto alla polemica sui tagli ai comuni, giova ricordare che:

1. nel quinquennio 2012-2017 i governi in cui il Pd era in maggioranza o che erano guidati da suoi esponenti hanno tagliato 6,1 miliardi agli enti locali;

2. il principio “più fondi per investimenti ottieni, più risparmi sulla spesa corrente” viene introdotto con il governo Conte II con la cosiddetta “spending review informatica” che prevedeva tagli per gli anni 2023, 2024 e 2025;

3. il governo Meloni ha azzerato la rata da 100 milioni del 2023 della “spending review informatica”;

4. l’Anci, a marzo, aveva dato l’intesa sul decreto di ripartizione dei tagli della “spending review informatica” ma non ha fatto lo stesso su quello del concorso alla finanza pubblica previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e che oggi è oggetto di polemica;

5. che stiamo lavorando su misure di alleggerimento della misura con il partito ragionando sui due filoni della rinegoziazione dei mutui e sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato.

I dirigenti e gli amministratori del Partito Democratico non possono pensare di prendere in giro i cittadini con i loro proclami ancorati solo a rituali populisti infarciti di condizionali, frutto di strategie volte a spaventare i cittadini e a nascondere le loro responsabilità.

Sono ancora assordanti i silenzi del PD e dei suoi amministratori sul reale impatto che i fondi destinati ai comuni avranno sui singoli comuni, silenzi che rimarranno tali poiché saranno i dati reali a smentire il pianto greco delle prefiche piddine abituate a raccontare e a raccontarsi quanto sono bravi solo loro e quanto è cattivo il governo Meloni che, con buona pace delle più fosche previsioni, nonostante i buchi di bilancio causati dalle politiche economiche dei governi precedenti sostenuti dal PD, vede migliorati tutti i parametri economici grazie a un esecutivo finalmente stabile.

Fonte: Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa