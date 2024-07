Un dono dei genitori al nido 'Piccolo Mondo': nuove fioriere nel giardino

Un regalo da lasciare ai piccoli del nido d'infanzia 'Piccolo Mondo' di via Valgardena a Empoli, fatto a mano dedicando un po' del loro tempo a beneficio del servizio educativo come struttura, ma soprattutto per coloro che lo frequentano.

È la bella esperienza di un gruppo di genitori, che hanno dedicato tempo, passione e tanta energia alla realizzazione, di tre aiuole che potranno servire come spazi dove mettere a dimora piante aromatiche di vario tipo. Durante un laboratorio pomeridiano alcuni genitori, con il supporto del personale del nido, in un clima sociale positivo e con grande spirito di collaborazione, hanno progettato e rifinito la struttura delle aiuole in una zona dedicata del giardino.

Un modo per prendersi cura di quel piccolo mondo a misura di bambine e bambini e famiglie, valorizzarne gli spazi e lasciando testimonianza di ciò che è stato fatto alle “nuove” famiglie che verranno.

Un altro esempio di collaborazione, di relazione con cui si vanno a rafforzare i legami tra le famiglie e il personale del nido pensando al benessere dei propri figli.

Un sentito ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale a tutti i genitori dei bambini e delle bambine che frequentano i nostri servizi educativi per la disponibilità e la generosità che in ogni occasione dimostrano che avvalora quel patto educativo tra nido/scuola e famiglie caratterizzato da collaborazione, rispetto reciproco, fiducia e riconoscimento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa