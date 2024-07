Via la postazione interrata Geofor per la raccolta dei rifiuti organici in centro a Santa Croce

Il Comune di Santa Croce sull’Arno comunica che venerdì 26 Luglio Geofor SpA, in accordo con l’Amministrazione Comunale, effettuerà un intervento di dismissione della postazione interrata per la raccolta dei rifiuti organici posta in piazza Matteotti, lato Farmacia Galeazzi.

La postazione sarà sostituita con una struttura di mascheramento con quattro contenitori fuori terra che dovranno essere utilizzati esclusivamente per la raccolta dell’organico.

Questo intervento permetterà, pertanto, di mantenere l’attuale punto di raccolta dell’organico a servizio esclusivo dei residenti del Centro Storico e rappresenterà una soluzione aggiuntiva alle ordinarie “raccolte porta a porta” su tutto il territorio comunale.

Il conferimento potrà essere effettuato al momento senza tessera dedicata.

L’Amministrazione comunale si scusa per il disagio e chiede a tutta la cittadinanza santacrocese la massima collaborazione per il bene del nostro territorio.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno