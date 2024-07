Trovato a dormire in una aiuola a Viareggio, era ricercato per una tentata rapina nel Duomo di Grosseto

Il 22 maggio scorso, al termine di una funzione religiosa, il parroco del Duomo di Grosseto subì un tentativo di rapina da parte di un uomo armato di coltello. A seguito delle indagini, il Gip del Tribunale di Grosseto emise un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne italiano, ritenuto il presunto rapinatore, poi risultato irreperibile.

Fino a ieri, quando gli agenti della polizia di Viareggio hanno avvicinato un uomo che dormiva in una aiuola della Passeggiata. Alla richiesta di mostrare i documenti l'uomo avrebbe risposto di non averli con sé, per questo è stato portato in commissariato ed identificato mediante le impronte digitali. A questo punto è risultato ricercato per i fatti di Grosseto, da cui l'arresto e il trasferimento in carcere, quale misura cautelare per l'ipotesi di reato di tentata rapina aggravata.