Violenta lite nel centro di Lucca, tre persone denunciate

Attorno alle 23 di ieri, a seguito della segnalazione di una violenta lite sul sagrato della chiesa di San Michele, nel centro storico di Lucca, la polizia è intervenuta fermando tre uomini, poi portati in Questura. Si tratta di tre cittadini marocchini di 17, 22 e 34 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i primi due avrebbero aggredito il terzo.

I due presunti aggressori sono stati denunciati a piede libero, con il minorenne che è stato riaffidato alla struttura di accoglienza in cui risulta residente. Denunciato, per resistenza a pubblico ufficiale, anche il 32enne, che nell'aggressione avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Il Questore di Lucca, inoltre, ha firmato per tutti e tre un Daspo urbano (Dacur), che vieta loro di frequentare tanto piazza San Michele quanto le vie limitrofe.