Arrivano i pannelli solari sul Politeama di Prato: riconversione green entro ottobre

C'è una gru alta circa 15 metri che svetterà sui tetti del Teatro Politeama Pratese lunedì 29 luglio. Impossibile non notarla se si sarà nei paraggi del centro storico: servirà per posizionare i pannelli solari per l'installazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura del Politeama Pratese, dopo una prima movimentazione effettuata nella giornata di mercoledì sul lato di via dei Tintori.

Cultura ed ecologia a braccetto, nel nome dell’Europa: il teatro pratese diventerà più “green” ed efficiente dal punto di vista energetico, uno dei pochi in Italia, grazie al cofinanziamento europeo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (400mila euro) che ha premiato il progetto di riconversione in una struttura più attenta all'ambiente e al risparmio di energia. Iniziati alla fine di giugno, ora entrano nel vivo i lavori diretti dai professionisti Lara Righi e Matteo Gestri per la Gpa Partners dell’ingegner Paolo Spinelli ed eseguiti dalla società AzzeroC02.

Un calendario programmato per il periodo estivo per scandire la marcia “green” del Politeama, complice la pausa nella programmazione artistica, in modo da concludere tutti gli interventi entro il mese di ottobre. Dal canto suo, il teatro riuscirà ad economizzare i costi dell’energia e del riscaldamento grazie all’utilizzo del fotovoltaico dal minimo impatto visivo: il tutto con il parere favorevole della Sovrintendenza.

Nel 2022 il Politeama Pratese vinse il bando del Ministero della Cultura nell’ambito del Pnrr, ottenendo un finanziamento di 400mila euro che è il massimo previsto per la tipologia dei teatri fino a mille posti nella misura dell’80 per cento (il resto con fondi propri), piazzandosi fra i 348 interventi finanziati dall’Unione Europea su scala nazionale. Grazie a un sapiente lavoro di squadra fra lo staff interno, gli studi di professionisti e le imprese coinvolte, si è arrivati in fondo dando il via a più tipologie di interventi per la riconversione “green” del più grande teatro cittadino.

"Siamo felici di rendere più moderno ed efficiente un edificio che rappresenta uno straordinario patrimonio per tutta la città – sottolinea la presidente della Fondazione Politeama Pratese Beatrice Magnolfi - Il nostro è un teatro storico che si avvia verso i festeggiamenti per il centenario ma è capace di innovarsi e guardare al futuro declinando in chiave di sostenibilità ambientale una migliore fruizione per il suo pubblico".

In particolare, dopo il posizionamento dei pannelli solari, si procederà con la sostituzione degli infissi con serramenti ad elevate prestazioni energetiche e la riqualificazione del sistema di climatizzazione che permetterà di riscaldare la zona del foyer e degli uffici senza dover accendere tutto l’impianto del teatro. Non finisce qui: l’impianto di illuminazione è già stato riconvertito con la tecnologia Led a basso consumo.

