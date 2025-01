Sanremo, i duetti dei toscani: Lucio Corsi canta con Topo Gigio

Ci si avvicina a piccoli passi al Festival della Canzone Italiana e tutti fremono in vista di Sanremo. Chi partecipa si sa da tempo ma in queste ore sono stati svelati i nomi di artisti e artiste che saranno sul palco dell'Ariston per i duetti nella serata cover.

Tra i toscani colpisce più di tutti il maremmano Lucio Corsi, che ha deciso di salire sul palco assieme a Topo Gigio per cantare una delle canzoni più famose della storia italiana, "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno.

Sempre per chi viene dal Granducato si segnala il carrarese Francesco Gabbani assieme a Tricarico per "Io sono Francesco", hit proprio di Tricarico. L'altro carrarese Irama si esibirà in "Say something" con Arisa. Il toscano d'adozione Brunori Sas (che ha studiato a Siena e vissuto in Toscana) farà "L'anno che verrà" di Lucio Dalla con Dimartino e Riccardo Sinigallia.

Tra gli ospiti toscani invece la pratese Amara canterà "La Cura" di Franco Battiato col cantante in gara Simone Cristicchi. Il fiorentino Marco Masini si esibirà con Fedez in "Bella stronza".