Bandiera Blu, al mare in sicurezza. A Tirrenia la Giornata mondiale della prevenzione dall’annegamento

Si è tenuta oggi, giovedì 25 luglio, la Giornata mondiale della prevenzione dall’annegamento, istituita con risoluzione dell’Onu nel 2021. A Pisa è stata celebrata a Tirrenia, al distaccamento A.M. della 46° Brigata Aerea a Tirrenia, a partire dalle ore 10, dove si sono svolte attività dimostrative di sensibilizzazione, con volontari, assistenti bagnanti e con i cani salvataggio. L’evento, che si è svolto in contemporanea in tutti i Comuni che hanno ricevuto il riconoscimento della Bandiera Blu, è stato organizzato dal Comune di Pisa, nell’ambito dell'evento nazionale “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, in collaborazione con la 46° Brigata Aerea, per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza del litorale. Durante lo svolgimento delle attività hanno portato il proprio saluto Michele Conti, sindaco di Pisa, il Generale Giuseppe Addesa, Comandante della 46° Brigata Aerea, il Capitano Paolo Pisano, Direzione Marittima Capitaneria di Porto di Livorno, Massimiliano Mori, responsabile settore nautico del Comando Vigili del Fuoco di Pisa e Giulia Gambini, assessore all’ambiente del Comune di Pisa.

“Giornate come quella di oggi – ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti – sono molto importanti per la formazione al salvamento e per la prevenzione degli annegamenti. Servono sia a sensibilizzare la cittadinanza sui rischi che il mare porta con sé, e dunque sulla necessità di rispettare le regole, sia a creare una forte sinergia tra tutte le forze che lavorano a tutela dei cittadini. Vogliamo ringraziare tutto coloro che quotidianamente vigilano sulla sicurezza del nostro litorale, mettendo a disposizione dei cittadini un sistema complesso di intervento, a cui lavorano insieme Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, associazioni di volontariato e associazioni che gestiscono i cani di salvataggio, stabilimenti balneari che mettono a disposizione i bagnini ciascuno per la propria parte di spiaggia. Un sistema di sicurezza che soprattutto nei weekend della stagione estiva di maggior afflusso, richiede un grande impegno, che dobbiamo tutti insieme garantire per mantenere il riconoscimento della Bandiera Blu al nostro Litorale, come risultato non soltanto legato alla qualità dei servizi, ma anche alla fruizione del nostro mare in sicurezza”.

“Oltre ad operare in ambito nazionale in sinergia con le altre componenti dello Stato – ha dichiarato il Generale Giuseppe Addesa, Comandante della 46° Brigata Aerea - è peculiare la capacità della 46esima Brigata Aerea nell'attività di Search and Rescue in ambito oceanico, che richiede l'impiego dei nostri velivoli qualora ci sia la necessità di intervenire in soccorso di dispersi in mare aperto”.

“Abbiamo voluto organizzare questa importante giornata di sensibilizzazione per la prevenzione dall’annegamento – ha detto l’assessore all’ambiente Giulia Gambini – per porre all’attenzione di cittadini e turisti che occorre assumere comportamenti sempre più responsabili e consapevoli di fronte ai pericoli del mare. Ringrazio le Forze Armate che stamani hanno effettuato le attività dimostrative. Con questa giornata è stata messa in luce l’attività sinergica che viene svolta quotidianamente. Nonostante si trattasse di attività dimostrative, infatti, ogni giorno vengono svolti questi interventi a tutela delle vite umane sul nostro litorale”.

Al distaccamento A.M. della 46° Brigata Aerea si sono tenute per tutta la mattina dimostrazioni pratiche d’intervento, a cura degli assistenti bagnanti della 46° Brigata Aerea; dimostrazioni di primo intervento dei cani di salvataggio, a cura della scuola italiana cani di salvataggio, e dimostrazione di intervento delle moto d’acqua, a cura dei Vigili del Fuoco, comando provinciale di Pisa. Durante l’evento è stata allestita una postazione con attività dimostrative delle manovre di rianimazione, eseguite dagli operatori di Misericordia, Croce Rossa e Pubblica Assistenza.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa