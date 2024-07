Guasti sulle linee telefoniche e internet a Greve, risoluzione a breve

A causa di alcuni malfunzionamenti generali sulla rete telefonica, la connessione internet e le linee telefoniche del Comune di Greve in Chianti, delle case private, delle aziende, non risultano correttamente funzionanti. I disservizi alle linee telefoniche che interessano gran parte del territorio comunale di Greve in Chianti si registrano da ieri. Il Comune ha effettuato la segnalazione del guasto agli enti preposti e ha richiesto un intervento immediato.

L’amministrazione comunale è in costante contatto con la compagnia telefonica di riferimento. Secondo gli ultimi aggiornamenti trasmessi dai tecnici il ripristino potrebbe avvenire nell’arco della giornata. Il guasto di considerevole entità è stato causato da un danneggiamento accidentale di un cavo della linea di rete principale, tranciato durante alcune lavorazioni nel territorio di Bagno a Ripoli. Al momento gli uffici comunali non sono raggiungibili telefonicamente o via email, e attualmente tutti i servizi erogati dal Comune che implicano l'utilizzo di internet sono temporaneamente sospesi. Restano disponibili tutti gli altri servizi.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino