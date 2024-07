Ludovica Pieraccioni fa il bis di fasce nelle selezioni di Miss Toscana

Aveva già conquistato una fascia da vincitrice nella selezione al Movida di Castelfranco di Sotto. La lunigianese Ludovica Pieraccioni ha fatto il bis e si è aggiudicata la corona di Miss Golfo del Sole a Follonica.

La serata è andata in scena al “Golfo del Sole - Hotel&Holiday Resort in Tuscany” di Follonica, splendida location della costa maremmana, un luogo magico dove comfort ed eleganza si fondono con la bellezza della natura. Disteso lungo una duna di sabbia affacciata sul Golfo di Follonica, il resort è stata la cornice perfetta per accogliere le aspiranti miss provenienti da tutta la Toscana che si sono sfidate per la conquista della fascia di “Miss Golfo del Sole”.

Ha vinto, dunque, Ludovica Pieraccioni, 18 anni, di Casola in Lunigiana (Massa Carrara). La vincitrice ha capelli castani, occhi marroni, è alta quasi 1,80 ed è del segno zodiacale del Toro.

È stato un ballottaggio finale tra due protagoniste di questa prima fase del concorso perché Ludovica Pieraccioni ha superato Ofelia Passaponti, 24 anni di Siena, che si è classificata al secondo posto e che ha già al suo attivo tre vittorie nelle selezioni.

Terzo posto per la pisana ventitreenne Arianna Roventini, quarta posizione per Elisa Calandi, 19 anni di Firenze, quinta classificata Margherita Antonini 21 anni di Lucca, sesto posto per Soele Coltelli, 19 anni, di Vicarello (Livorno). La vincitrice Ludovica Pieraccioni è stata premiata da Vasco Paulo, direttore del Resort Golfo Del Sole e presidente della giuria. Ludovica ha

ricevuto un gioiello della nuova collezione Miluna da Claudia Bracci della Gioielleria Fratelli Bracci in Via Bicocchi 36 a Follonica. La seconda classificata Ofelia Passaponti è stata premiata da Rita Stefanini, imprenditrice Cs Store Arredi di Grosseto e segretario della giuria. La fascia di terza classificata è stata consegnata a Arianna Roventini da Pino Di Tella, titolare di Free Style, situato all’esterno del centro commerciale Coop di Follonica che era in rappresentanza di Framesi.

La serata, bella e divertente, è stata presentata da Raffaello Zanieri. Allietata anche dal balletto della scuola di ballo “Bulli e pupe” di Grosseto. C’è stata anche una sfilata di moda occhiali dell’Ottica Bracci presente sul territorio dal 1955 con cinque punti vendita a Follonica, Castiglione della Pescaia e Massa Marittima.

L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Alessio Stefanelli di Montecatini Terme (concessionaria del concorso di Miss Italia per la Toscana) con la preziosa collaborazione di Giovanni Rastrelli, e di Andrea Fantacci per la collaborazione al concorso da parte dell'agenzia Vegastar di Pistoia.

Fonte: Ufficio Stampa Miss Toscana