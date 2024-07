Piazza Viviani, a Marina di Pisa un luogo totalmente rinnovato per il Litorale

Sabato 27 luglio, a Marina di Pisa, il Comune di Pisa inaugura piazza Viviani, la piazza che prima non esisteva. In programma una serata di festeggiamenti a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Alle ore 19.00 è in programma la cerimonia di inaugurazione, con gli interventi del sindaco di Pisa Michele Conti e del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Raffale Latrofa. Seguirà un momento conviviale, in collaborazione con Namira, e l’intrattenimento musicale con il chitarrista e compositore Andrea Valeri.

A seguire (ore 21.30) si terrà lo spettacolo dal titolo “Inseguendo una stella: Giuseppe Viviani e Marina di Pisa”, racconto per parole e immagini a cura di Alessandro Tosi, con le note e il canto di Franco Bonsignori e Carla Giometti, e interventi poetici di Lorenzo Gremigni. Si tratta di un racconto che ricorda la prima esposizione del pittore nella sua tanto amata Marina di Pisa, nell’estate del 1922. Parole, immagini e note restituiranno le atmosfere di Marina del tempo, ricordando la prima esposizione di Viviani. Da quella prima mostra davanti alla “Stella Polare”, Viviani espose, infatti, ogni anno nella località balneare pisana, fino al 1928, sottolineando così una trama di affetti ed emozioni che lo legherà per sempre all’inconfondibile profilo di scogli, retoni e gabbiani, elementi identificativi della sua intera opera pittorica e grafica. Il racconto, giocato su immagini del tempo e opere dell’artista, si sviluppa attraverso celebri canzoni d’epoca e sonetti in vernacolo pisano a sottolineare connessione narrative di particolare fascino.

Storia recente per la realizzazione di piazza Viviani

1. Acquisizione bonaria dell’area. Nell’estate del 2019 il Comune di Pisa annuncia l’avvio della procedura di esproprio di piazza Viviani. Nei primi giorni di agosto, infatti, era stata inviata comunicazione ufficiale all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana in cui il Comune dichiarava la volontà di procedere all’esproprio dell’area per la realizzazione del “progetto di riqualificazione del Lungomare di Marina di Pisa”, opera dichiarata di pubblica utilità, per cui veniva posto il vincolo dell’esproprio. La cifra della indennità è stabilita in 385mila euro, relativamente all’acquisizione di una superficie di quasi 7mila metri quadrati, corrispondenti a circa i due terzi della piazza.

L’iter della acquisizione bonaria si conclude il 3 febbraio 2020.

«Dopo decenni di degrado e abbandono in cui è stata lasciata la piazza - è il commento del sindaco Michele Conti - in poco tempo siamo riusciti a definire un accordo con l’Aoup e a procedere con l’iter di esproprio dell’area. Anche in questo caso, come in molte altre situazioni che si sono protratte per anni senza soluzione, abbiamo dimostrato in pochi mesi che, senza ostacoli insormontabili, è stato possibile per il Comune riappropriarsi dell’area, per poter dare finalmente il via ai lavori di riqualificazione e restituire decoro a quel tratto centrale del lungomare di Marina di Pisa».

2. Progetto di riqualificazione. Nel settembre 2021 la Soprintendenza di Pisa approva il progetto per la riqualificazione della piazza presentato dagli uffici tecnici del Comune, dando il via libera alla predisposizione del progetto esecutivo.

"Piazza Viviani a tutt’oggi non è una piazza, ma un semplice parcheggio, un grande slargo urbano privo di una precisa connotazione urbanistica - è il commento del Sindaco -. Il progetto parte proprio dal presupposto fondamentale di trasformare l’attuale slargo in una vera e propria piazza urbana, che si inserisca all’interno del sistema di piazze esistenti e si integri nel contesto urbanistico di Marina di Pisa".

Il progetto della piazza, curato dall’architetto Roberto Pasqualetti, prevede che lo “slargo” venga suddiviso in due parti: uno spazio rettangolare, analogo a quello di piazza Gorgona, che diventa la vera e propria piazza urbana, e lo spazio triangolare alberato, che sarà reso funzionale alle necessità cittadine, destinato a parcheggio. Dal punto di vista architettonico la piazza è caratterizzata da tre elementi fondamentali, scelti in relazione alle necessità di inserimento nel contesto e alla destinazione di uso. Il primo è il segno diagonale della viabilità, affiancata da nuove alberature, in modo da creare un cono visivo verso la facciata della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice realizzata nel 1916 in stile romanico. Il secondo elemento è un grande spazio circolare libero da alberature, che sarà mantenuto a prato, destinato a ospitare eventi pubblici, nel quale la posizione del palco è prevista fronte mare mentre il pubblico sarà invitato a sedere direttamente sul prato. In questa porzione è anche possibile installare coperture stagionali, tipo tensostrutture. Il terzo è uno spazio ogivale, posto a metà del viale diagonale, in gomma antiurto con attrezzature destinate al gioco bimbi. Completano i lavori una serie di percorsi pedonali con sedute in calcestruzzo di colore bianco, l’impianto d’illuminazione a led di ultima generazione, oltre alle aiuole verdi disposte lungo i percorsi. Questa piazza, come le altre già realizzate, è caratterizzata da un ampio percorso ciclo pedonale fronte mare che si ricollega a quanto già realizzato.

3. Gara di affidamento lavori. Nel dicembre 2021 è approvato il progetto esecutivo per complessivi 1.300.000 di euro ed è pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori che viene interrotta per sopraggiunte nuove esigenze tecniche, relative alle sistemazioni finali delle aree a verde. Il 30 marzo 2022 è approvato il progetto esecutivo aggiornato e indetta una nuova gara. Nell’agosto i lavori sono affidati all’impresa Costruzioni Guerrera srl di Benevento, per un importo lavori complessivo di 892.842,59 euro. Per il completamento dei lavori, anch’essi affidati alla medesima ditta per 150mila euro, è risultato necessario intervenire, ancora a causa degli eccezionali eventi meteo dell’inverno scorso, sui tappeti erbosi che sono stati modificati, nel rifacimento di una porzione di marciapiede lato sud della piazza oltre alla sistemazione temporanea dell’area a parcheggio che sarà completata in un lotto successivo.

4. Apertura del cantiere. L’8 settembre 2022 viene presentato il cantiere che darà vita alla nuova piazza Viviani. Nel presentare l’avvio dei lavori, insieme al Sindaco di Pisa, al vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, e al responsabile del progetto, anche il pronipote del pittore Giuseppe Viviani, Francesco Lepri, che ricorda l’incisione fatta da Viviani in cui è rappresentata la casa dove visse il pittore, proprio alle spalle della piazza a lui intitolata.

5. L’imprevisto della mareggiata. I lavori avrebbero dovuto concludersi a fine 2023 ma, a ultimazione quasi avvenuta, l’intera piazza è stata sommersa dalle acque del mare per due volte, in novembre e dicembre. I danni occorsi sia alle pavimentazioni che erano in corso di realizzazione che ai sottofondi dei tappeti erbosi hanno costretto a rifare parte delle lavorazioni già eseguite e in particolare a variare le tipologie di tappeto erboso da mettere a dimora.

