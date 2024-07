Ruba iPhone con la tecnica dell'abbraccio, denunciato e scortato al Cpr

Nel pomeriggio di ieri le volanti della Polizia hanno proceduto nei confronti di un cittadino marocchino denunciandolo per violazione del Daspo Urbano emesso dal Questore di Lucca e per il reato di furto, essendo sospettato di aver sottratto iPhone 15 ad un giovane lucchese in piazza Bernardini, con la tecnica dell’abbraccio, la notte precedente.

L’uomo, richiedente asilo, da diverso tempo bivaccava nelle ore notturne in piazza San Michele, motivo per il quale, anche in virtù dei suoi precedenti penali, era stato colpito da DASPO urbano, per la cui violazione era stato già denunciato diverse volte, fino a quando non è stato denunciato per il furto ai danni di un giovane.

All’esito delle indagini svolte, l’uomo è stato rintracciato come consueto nella solita piazza cittadina, ed in considerazione della sua pericolosità sociale, nonostante fosse pendente un ricorso per il rifiuto della richiesta di asilo, a seguito del decreto di espulsione del Prefetto, il Questore di Lucca ha emesso l’ordine di accompagnamento al Centro per i rimpatri di Roma.