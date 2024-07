Scuola Carmignano, cantieri e manutenzioni per il prossimo anno educativo

Tutto pronto per tornare a scuola. Cantieri che si aprono per terminare prima del suono della campanella, cantieri chiusi o che stanno per chiudere per assicurare una regolare apertura dell’anno scolastico: "Come ogni anno – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Chiara Fratoni – interveniamo con manutenzioni puntuali in ogni edificio scolastico e con interventi di manutenzione più importanti nei plessi in cui sono richieste opere maggiori".

Il dettaglio parte dalla primaria Quinto Martini, a Seano, dove a giugno, per una spesa di circa 90 mila euro, si è chiuso il cantiere che ha eseguito i lavori di rifacimento del tetto della scuola e di ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura, dove sono stati nuovamente montati pannelli solari. Le opere di manutenzione non sono però finite qui: insieme ai lavori di somma urgenza, già fatti, è prevista la rimbiancatura delle aule, dei corridoi e della mensa.

Per un cantiere chiuso, un altro che si apre: lavori in corso, dalla prossima settimana, alla scuola media Il Pontormo per la pavimentazione del vialetto sul lato del parcheggio Santa Caterina, "che consentirà – afferma ancora l’assessore Fratoni – un ingresso sicuro alla scuola". La nuova pavimentazione sarà infatti simile a quella esistente, autobloccante e drenante, tale da consentire un facile accesso dal parcheggio.

Gli altri interventi di manutenzione ordinaria negli altri edifici scolastici si concentrano nelle parti esterne: giardini e spazi aperti, sistemazione di recinzioni, parti di pavimentazioni, arredi.

"Le scuole sono il luogo più importante della nostra comunità – spiega il sindaco Edoardo Prestanti –. Gli interventi eseguiti e che eseguiremo, prima del ritorno sui banchi, sono tanti e capillari. L'obiettivo, come sempre, è quello di assicurare una normale partenza dell’anno scolastico, in termini di sicurezza, ordine e accessibilità degli edifici".

