Aggressione a colpi di tacchi a spillo, locale vip della Versilia chiuso per 10 giorni

Il Questore della Provincia di Lucca ha emanato un provvedimento di chiusura di 10 giorni a carico di un noto locale della Versilia a seguito di episodi di c.d. “malamovida” verificatisi al suo interno a partire dal maggio scorso.

Il 26 maggio scorso una volante del Commissariato di Forte dei Marmi è intervenuta presso il noto locale VIP della Versilia per la segnalazione di un’aggressione a un ragazzo di Prato di 26 anni, che aveva trascorso la serata nel locale per festeggiare un compleanno insieme ad amici.

Secondo quanto ricostruito tutto sarebbe nato da un diverbio iniziato all’interno del locale e poi sfociato fuori in un’aggressione con pugni calci e colpi di tacchi a spillo da parte di tre persone, un addetto al controllo del locale, albanese di 47 anni, residente a Pisa; un ragazzo italiano residente a Viareggio di 33 anni e la convivente di quest’ultimo, italiana di 30 anni.

Il ragazzo aggredito ha riportato lesioni per 7 gg iniziali di prognosi, più altri 40.

Alla fine delle indagini da parte degli investigatori del Commissariato di Polizia di Forte dei Marmi, i tre soggetti, oltre ad essere stati destinatari di Due fogli di via e un avviso orale del Questore, sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni in concorso.

Dagli accertamenti amministrativi relativi ai fatti, inoltre, è emerso che l’addetto al controllo autore dell’aggressione aveva presentato una falsa attestazione dell’autodichiarazione relativa all’assenza di condanne, una delle condizioni necessarie per poter essere iscritto nei registri della Prefettura come addetto al controllo.

Per questo motivo, e per non avere mai presentato il permesso di soggiorno, è stato denunciato per false attestazioni e mancanza di documento valido attestante la regolare presenza sul territorio nazionale e segnalato alla competente Autorità Amministrativa.

Nei primi giorni di luglio è giunta presso la sala operativa del Commissariato una seconda segnalazione per rissa.

Coinvolti, all’uscita dal locale in questione, due italiani di 20 anni circa e gli addetti al controllo del locale attiguo.

Gli addetti al controllo, fuori servizio, avevano isolato con la forza uno dei ragazzi che durante la rissa aveva estratto addirittura la cintura usandola come una frusta e lo avevano trattenuto all’interno del locale in attesa dell’arrivo della Polizia che era stata però allertata non da loro ma da alcuni testimoni.

Un addetto al controllo è rimasto ferito alla mano riportando 3 giorni di prognosi.

Alla luce dei gravi fatti i due italiani, residenti a Livorno, sono stati colpiti dal FVO del Questore di Lucca.

Le indagini hanno poi rivelato che uno degli addetti al controllo intervenuti aveva prestato la sua opera senza il prescritto avviso all’autorità di P.S. da parte della società di servizi, la quale si vedrà arrivare la prevista sanzione pecuniaria amministrativa.

Alla luce di questi episodi il Questore di Lucca ha ravvisato nell’attività del locale un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, rendendo quindi necessario l’emanazione del provvedimento di chiusura per 10 giorni.