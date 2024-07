Biblioteca d'estate, gli ultimi eventi a Empoli prima delle vacanze

Nuovi appuntamenti con la biblioteca d’estate prima di andare in ‘vacanza’. Ci saranno le sferruzzanti con il loro appuntamento del martedì pomeriggio, alle 16, al parco di Serravalle, area Green bar. Sempre con il calendario alla mano, ecco il programma delle tante iniziative per bambine e bambini, ragazze e ragazze.

PALAZZO SOTTO LE STELLE – Ultimo appuntamento, mercoledì 31 luglio, alle 21 con una curiosa e bellissima ‘caccia al tesoro’ tra i libri, gli scaffali e le suggestive stanze di Palazzo Leggenda. Occhi aperti, ci saranno delle sorprese! Senza prenotazione ingresso libero.

ORA LEGGIAMO NOI A SERRAVALLE – A cura dei ragazzi e delle ragazze dell'associazione Noi da Grandi onlus, martedì 30 luglio, alle 18, si terrà ‘Non lo butto via’: lettura sul riciclo e attività inerente dove ci si sperimenta nell'uso di oggetti, tradizionalmente indicati come rifiuti, ai quali si dà una nuova vita e una nuova destinazione d'uso. Ingresso libero.

Il Progetto ‘Ora leggiamo noi’ è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura www.cepell.it

LA BIBLIOTECA DI SERRAVALLE - Tutti i martedì e giovedì dalle 17 alle 20, davanti al laghetto, ci incontreremo per le ormai famose letture ad alta voce, accompagnate anche talvolta dalla musica, per fare laboratori creativi e giochi collettivi di gruppo.

Punto prestito, giochi, letture e laboratori per bambine, bambini, ragazzi e ragazze, sia per più piccoli che per i più grandi.

Dal 2 luglio al 12 settembre, chiusura nel periodo 12-25 agosto.

Per informazioni: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it,, 0571 757873.

LETTURE AL PARCO – Ultima iniziativa a Monterappoli, nel giardino di via Salaiola, lunedì 29 luglio, alle 17.30. Sarà attivo il punto prestito per fare prestito, restituzioni, o prenotazioni Per informazioni: 0571 757873 sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it .

LETTORELEGGIMI – Vi aspetta il blog settimanale dove si possono trovare nuove recensioni di libri, film e musica, ma anche graphic novel, manga e chissà quali altre sorprese, presenti nel catalogo Rea.net e disponibili al prestito. Tutte le recensioni saranno pubblicate sia sul blog che in modalità anteprima come post di Facebook!

Il link https://lettoreleggimi.blogspot.com/

FOCUS ORARIO ESTIVO BIBLIOTECA – Nel mese di luglio, la biblioteca osserverà il seguente orario: il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato, dalle 8.30 alle 13.30.

Per il mese di agosto, la biblioteca sarà aperta dal primo al 10 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.30, dal 12 al 25 agosto resterà chiusa e riaprirà dal 26 al 31 agosto, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30. A settembre tornerà l’orario invernale: il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

ORARIO ESTIVO PALAZZO LEGGENDA – Nel mese di luglio sarà aperto in orario: lunedì chiuso, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Il mercoledì e solo a luglio, sarà un Palazzo Leggenda sotto le stelle, apertura dalle 21 alle 23 con letture al chiaro di luna, prestito e chissà quali sorprese; il martedì e il giovedì, dalle 17 alle 20, le attività si sposteranno all’aria aperta con ‘La biblioteca di Serravalle’ (punto prestito, giochi, laboratori, letture per bambine, bambini, ragazze e ragazzi dal 2 luglio al 12 settembre), il sabato chiuso.

Nel mese di agosto, invece, dal 1 al 10 agosto, il lunedì chiuso, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì, dalle 17 alle 20 spazio a ‘La biblioteca di Serravalle’ e il sabato chiuso. Dal 12 al 25 agosto chiusura completa e si riprende dal 26 al 31 agosto, il lunedì chiuso, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì pomeriggio, dalle 17 alle 20, prosegue ‘La biblioteca di Serravalle’, il sabato chiuso.

E si arriva a settembre: dal primo al 15 settembre, il lunedì chiuso, martedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 14 alle 19, giovedì dalle 9 alle 13, venerdì dalle 14 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13. Il martedì e giovedì, dalle 17 alle 20, l’appuntamento è con ‘La biblioteca di Serravalle’.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa