Cantieri sospesi per l'inverno in piazza Boccaccio, la decisione della giunta dopo gli incontri coi commercianti

"Dopo aver incontrato i commercianti di via II Giugno e piazza Boccaccio, raccolte le loro preoccupazioni e ascoltate le loro osservazioni, abbiamo ritenuto opportuno sospendere il cantiere per la riqualificazione del centro urbano, che sta interessando piazza Boccaccio e che riguarderà anche Borgo Garibaldi, via II Giugno e via Roma fino all'incrocio con via Ponte Vecchio. In particolare, dal 15 novembre fino al 13 gennaio 2025 non saranno effettuate lavorazioni in piazza Boccaccio e in via II Giugno". Lo annuncia il sindaco Giovanni Campatelli, il giorno dopo la riunione con i commercianti e il referente Empolese Valdelsa di Confesercenti, Gianluca D'Alessio, alla presenza fra gli altri degli assessori Simone Scardigli e Benedetta Bagni, dei referenti dei competenti uffici comunali e della ditta che si occupa della realizzazione del progetto di riqualificazione del centro urbano di Certaldo. Un progetto il cui quadro economico ammonta a 2.710.000 euro dei quali 2 milioni finanziati con fondi PNRR, 177.190 euro con fondi PNRR/FOI e 532.810 euro con risorse comunali (L’importo dei lavori affidati ammonta a oltre 2 milioni di euro).

Nel corso della riunione, che si è svolta giovedì pomeriggio in Comune, in particolare sono emerse alcune criticità in merito alla 'convivenza' del cantiere con le attività previste dai commercianti e dall'amministrazione stessa in occasione delle festività natalizie. Da qui la volontà dell'amministrazione di stilare un cronoprogramma mirato del cantiere così da ridurre al minimo i disagi ai commercianti della zona interessata dal cantiere. In particolare, è stato stabilito che i lavori in corso proseguiranno in piazza Boccaccio, Borgo Garibaldi e via II Giugno fino al 15 novembre 2024. Qualora a quella data non dovessero essere ultimati, la ripresa degli stessi avverrà dal 13 gennaio 2025 per proseguire fino al loro termine. Inoltre dal 15 novembre 2024 i lavori inizieranno in via Roma e proseguiranno fino alla loro ultimazione.

"Si è trattato di un'occasione di confronto importante pensata proprio per permettere ai commercianti di organizzarsi nel migliore dei modi per il periodo natalizio 2024 - sottolinea ancora il sindaco Campatelli - Abbiamo fatto nostre le legittime preoccupazioni dei commercianti e ci siamo immediatamente attivati per organizzare il cantiere in maniera efficiente, riducendo al minimo i tempi dei lavori e soprattutto i disagi per le attività anche in vista del Natale, un momento dell'anno significativo anche dal punto di vista commerciale e turistico, tant'è che anche l’amministrazione ha intenzione di investire su un progetto specifico così da rendere Certaldo una destinazione anche in occasione delle festività".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa