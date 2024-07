Consiglio comunale Certaldo, si parla dei tagli alle risorse e di variazioni al bailancio

È convocato per mercoledì 31 luglio 2024, alle ore 18.30 in prima convocazione e alle 19 in seconda, il consiglio comunale straordinario del Comune di Certaldo. La seduta si terrà nella sala consiliare “Denise Latini” in municipio, in piazza Boccaccio 13 e potrà essere seguita in diretta sul canale youtube: https://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo.

Di seguito l'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco

2. Comunicazione del presidente

Proposte di deliberazione

3. BILANCIO PREVENTIVO 2024/2026 – Variazioni.

4. BILANCIO PREVENTIVO 2024/2026 - Verifica del permanere degli equilibri di bilancio finanziario della gestione.

5. CONSIGLIO COMUNALE – Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti aziende istituzioni – Definizione.

6. VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO DEL 20 MARZO, 10, 15 APRILE, ORDINARIO DEL 29 APRILE, STRAORDINARIO DEL 15 MAGGIO E 6 LUGLIO 2024 – Lettura e approvazione. (Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del C.C. si comunica che i suddetti verbali sono a disposizione per la visione presso la Segreteria).

Ordini del giorno

7. “Libertà di stampa e ingerenza politica sui media - Telemeloni”. Ordine del giorno presentato dal Gruppo Partito Democratico. (Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del C.C. si comunica che i suddetti verbali sono a disposizione per la visione presso la Segreteria).

8. “Cancellazione del piano governativo di tagli alle risorse comunali”. Ordine del giorno presentato dal Gruppo Partito Democratico.

Mozioni

9. “Diminuisce il potere d'acquisto delle famiglie, occorre prestare attenzione alla pressione fiscale”. Mozione presentata dal Gruppo Più Certaldo.

