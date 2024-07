Fi-Pi-Li, carreggiata chiusa tra Empoli Centro ed Empoli Est per lavori al viadotto di Ponzano

A partire dalle ore 22 del 29 luglio fino alle ore 6 del 30 luglio 2024, la carreggiata della Fi-Pi-Li sarà chiusa tra gli svincoli di Empoli Centro e Empoli Est in direzione Firenze. Questa chiusura è necessaria per permettere i lavori di messa in sicurezza del viadotto di Ponzano al km 24+300, richiesti dall’A.T.I. Global Service.

Per garantire la sicurezza e facilitare il traffico, verrà installata segnaletica adeguata per informare gli automobilisti della chiusura e dei percorsi alternativi disponibili. Gli utenti della strada sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni e a pianificare i loro spostamenti di conseguenza per evitare disagi.