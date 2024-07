Il nuovo sindaco di Certaldo incontra la delegazione della gemellata Kanra

"Il gemellaggio che lega Certaldo e la città giapponese di Kanra è una tradizione e, al tempo stesso, un patrimonio che vogliamo arricchire ancora di esperienze e obiettivi comuni". Lo sottolinea il sindaco Giovanni Campatelli che, nella mattinata di oggi, venerdì 26 luglio 2024, insieme all'assessora con delega ai Gemellaggi, Clara Conforti, ha ricevuto in Comune Miyoko Inaba, referente in Italia del gemellaggio Certaldo - Kanra. Un percorso che prosegue da oltre quarant’anni di amicizia, di confronti, ma anche di scambi culturali ed economici, che non si sono mai interrotti a testimonianza del forte legame fra le comunità.

"Ho avuto il piacere di condividere con Miyoko Inaba alcune riflessioni su questo gemellaggio, in attesa di poter conoscere il nuovo sindaco di Kanra, Hitoshi Moridaira, al quale vanno le mie congratulazioni per il nuovo e prestigioso incarico", conclude il sindaco Campatelli.

L'incontro è stato anche l'occasione per uno scambio di messaggi di congratulazioni reciproche da parte del sindaco Campatelli e del sindaco Moridaira, entrambi al loro primo incarico da primo cittadino.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa