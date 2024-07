Il pilota lucchese raggiunge il gradino più alto del podio nella sua prima gara di Triathlon

Ogni promessa è un impegno, soprattutto se a dirlo è il nostro Emiliano Malagoli.

Solo un anno fa, infatti, era sulle rive del lago di Bracciano per sostenere la sua amica, nonché madrina dei Di.Di., Annalisa Minetti, nella sua gara di Triathlon, quando ha deciso che alla prossima competizione, avrebbe gareggiato anche lui.

Ed eccolo lì, dopo un inverno passato ad allenarsi duramente nelle tre discipline, il pilota di motociclismo paralimpico, campione europeo 2022, ha affrontato la 4° tappa del circuito IPS, Italian Paratriatlon Sirius, proprio sul lago di Bracciano per affrontare 750 metri di nuoto, 20 km di bicicletta e 5 km di corsa.

“È stata veramente dura – dichiara Emiliano- il caldo torrido specialmente nell' ultima frazione di corsa mi ha veramente messo a dura prova; ma più le cose sono difficili e maggiore è la soddisfazione nel raggiungerle. Mi sto innamorando di questo sport dove la resistenza fisica e mentale fanno davvero la differenza.

Colgo l’occasione per ringraziare il team Ladispoli per avermi seguito in tutta la preparazione”

Nonostante le difficoltà, però, l'atleta lucchese, amputato alla gamba destra in seguito ad un incidente stradale nel 2011, non è andato a casa a mani vuote, anzi, raggiunge il gradino più alto del podio e si aggiudica il 1° posto di categoria.

Con questo grande risulta il nostro Malagoli ci dimostra ancora una volta che la fatica ed impegno, unite ad una grande consapevolezza nelle proprie possibilità, ti possono permettere di raggiungere ottimi risultati.

“Dopo questa gara – prosegue Emiliano - torno in sella.

Ad attendermi ci sono altre due prove importanti del campionato europeo paralimpico European Bridgestone Cup.

Il doppio appuntamento è previsto il 10 e 11 Agosto a Grobnik, Croazia, e il 31 agosto e il 1° Settembre al Mugello, dove vorrei vedere molti amici a supportarmi

Non avremo dubbi che anche in sella alla tua moto, ci stupirai come sempre con effetti speciali, quelli a cui ormai ci hai abituati, quelli a cui non saremo mai pronti a rinunciare.

Fonte: Ufficio Stampa