Incendio al poligono di Prato: due morti e un ferito grave

Sono morte due persone nell’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di oggi all'interno del poligono di Galceti. Un 46enne è rimasto ustionato in modo grave: trasportato all'ospedale di Prato è stato trasferito al centro grandi ustionati di Pisa.

Le fiamme si sono sviluppate a partire dal tiro a segno, struttura in parte all'aperto che si trova in una vasta zona verde alla prima periferia di Prato. Il rogo potrebbe essere stato innescato dal residuo di polveri da sparo, che si sono accumulate davanti le linee di tiro, così come è già avvenuto nel 2006. La causa potrebbe anche essere stata il ritorno di fiamma di un'arma che stava utilizzando una delle vittime.

L'allarme è scattato poco dopo le 16. Dal poligono di tiro l'incendio si è poi esteso velocemente alla pineta del parco di Galceti: sul posto sono arrivati anche carabinieri, polizia, e due elicotteri del sistema regionale antincendi boschivi, oltre a una decina di persone del volontariato antincendi boschivi.

"Una tragedia che mi colpisce nel profondo. Sono vicina alle famiglie delle vittime. Mi stringo a loro insieme a tutta la città. Ci sarà tempo per capire cosa sia successo, compito che spetta solo alla magistratura, ora è il momento del silenzio e del dolore" ha commentato la sindaca Ilaria Bugetti, che sta predisponendo un'ordinanza di chiusura del parco di Galceti sino alla giornata di domenica per motivi di sicurezza.

Verso le 19 il presidente della Regione Eugenio Giani ha parlato sui social di situazione in lento miglioramento.

Diciotto anni fa si verificò un incendio che costò la vita un dipendente 77enne: il 4 luglio 2006 le fiamme si svilupparono accidentalmente mentre una guardia giurata si stava esercitando. Il vigilante rimaste ferito in modo non grave, ma la il 77enne, rifugiatosi nell'armeria del poligono, riportò gravi ustioni e una forte intossicazione. Morì oltre un mese e mezzo dopo all'ospedale di Genova.