Piano Strutturale di San Miniato, Lega: "Allungati i termini per presentare osservazioni. Perché?"

Con meraviglia abbiamo appreso dalla stampa che il Comune di San Miniato ha procrastinato i termini per la presentazione delle osservazioni al Piano Strutturale di ulteriori 60 giorni. Il rinvio sarebbe conseguente - a detta del Comune - alla complessità del Piano e alla coincidenza con il periodo elettorale.

La motivazione elettorale ci sembra risibile dato che è difficile trovare una connessione tra il diritto del cittadino a proporre osservazioni e lo svolgimento di una campagna elettorale. Per quanto riguarda la complessità del Piano Strutturale ricordiamo che la procedura per la sua definizione ebbe avvio nel 2019, cioè ben 5 anni fa.

Un iter lunghissimo quello della predisposizione del nuovo strumento urbanistico che non rende comprensibile un ulteriore allungamento dei tempi procedurali. Ricordiamo che terminate la procedura delle osservazioni – ora ampliata di altri 60 giorni – ci sarà la fase delle “controdeduzioni” che richiederanno poi un passaggio in Consiglio Comunale. Dopodiché la documentazione sarà esaminata dalla Conferenza Paesaggistica (composta da Regione e Sovrintendenza) per la verifica – insindacabile e senza un termine temporale - della corrispondenza del Piano Strutturale al Piano Paesaggistico. Successivamente i Consigli comunali dovranno approvare definitivamente il Piano Strutturale in base alle integrazioni contenute nel verbale della Conferenza, e quindi il Documento verrà nuovamente rinviato alla Regione per una nuova verifica.

Terminato finalmente l’iter del Piano Strutturale il Comune dovrà procedere alla adozione e quindi alla approvazione del Piano Operativo. Quindi ci saranno le osservazioni, le controdeduzioni, gli interventi del Consiglio comunale. Una storia infinita la cui sola conclusione potrà consentire la riattivazione del comparto edilizio ingessato da mesi in attesa della definizione dei nuovi strumenti urbanistici.

Rimane quindi incomprensibile un ulteriore ampliamento di una procedura iniziata ben 5 anni fa, durante la quale c’è stato tutto il tempo per pensare e proporre interventi e suggerimenti da parte di tutti coloro che ritengono di essere interessati ai nuovi strumenti urbanistici.

Lega San Miniato