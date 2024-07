Sportello gratuito dedicato alla Sclerosi Multipla grazie alla Misericordia di Empoli

La Misericordia di Empoli presenta il nuovo progetto Punto SMile: uno sportello gratuito che, a partire dal 1° settembre, offrirà supporto psicologico ai pazienti affetti da sclerosi multipla e ai loro caregiver, presso gli Ambulatori medici di via Cavour 43/b a Empoli. Il progetto, reso possibile grazie al contributo non condizionante dell’azienda biofarmaceutica Bristol Myers Squibb, sarà gestito da due psicologi, la Dr.ssa Elisa Giunti e il Dr. Bernardo Gargani, entrambi con una comprovata esperienza nella gestione delle patologie neurodegenerative. L'intero percorso è condiviso anche con le associazioni locali, AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) sezione di Firenze e SMART Onlus (Sclerosi Multipla Associazione Regionale Toscana).

La sclerosi multipla è la più frequente malattia infiammatoria demielinizzante del sistema nervoso centrale e si manifesta in età adulta, tra i 20 e i 40 anni, con un rapporto donna: uomo pari a 2-3: 1. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito questa patologia tra le malattie socialmente più onerose: perché interessa soggetti nella fascia di età giovanile-adulta, normalmente la più produttiva, comporta una disabilità progressiva nel tempo con impatto negativo sulla qualità di vita e impegno di cospicue risorse sanitarie e ha una lunga durata, stimata in media intorno a 40 anni dall'esordio clinico. In Toscana incidenza e prevalenza sono stimate nella media nazionale: una recente valutazione svolta dall'Agenzia Regionale Sanitaria attesta nella nostra Regione oltre 6.000 pazienti.

La complessità della patologia compromette la qualità della vita delle persone che ne sono affette, per questo un supporto psicologico al paziente e ai caregiver e l'identificazione precoce dei possibili disturbi cognitivi consentono di impostare le strategie terapeutiche più appropriate, oltre a migliorare la qualità della vita e del benessere della persona.

Il progetto prevede un team di due psicologi che sarà a disposizione per offrire supporto psicologico mirato a coloro che si trovano ad affrontare questo delicato percorso. Sono previsti incontri periodici di valutazione neuropsicologica, per almeno un anno, e valutazioni psicologiche con questionari su umore, fatica e qualità della vita a partire dalla diagnosi della malattia per impostare poi un percorso di aiuto e supporto.

“L’obiettivo del progetto - spiega la Dr.ssa Margherita Tocci degli Ambulatori Medici della Misericordia di Empoli- è migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone affette da sclerosi multipla e dare sostegno ai loro caregiver. Per coloro che si rivolgeranno allo sportello gratuito sarà creato un percorso specifico e personalizzato così da stimolare il paziente ad apprendere nuove strategie cognitive per adattarsi al nuovo contesto di vita”.

La Misericordia, da sempre vicina ai bisogni delle persone, ha promosso con grande entusiasmo questa nuova iniziativa al fianco di coloro che si trovano ad affrontare momenti di malattia o difficoltà, come sottolinea il governatore Francesco Pagliai: “Come Misericordia siamo chiamati a porre a base del nostro operato il farsi prossimo dei fratelli più piccoli come anziani, bisognosi e dei più deboli. Per questo abbiamo aperto con grande gioia la nostra sede, in questo caso gli spazi dei nostri ambulatori medici per dare un nostro sostegno a questo progetto. Lo sportello Punto SMile sarà un punto di appoggio, sostegno e aiuto per coloro che si trovano ad affrontare la difficile prova della malattia”.

Fonte: Misericordia di Empoli