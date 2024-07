Chianti Classico Summer 2024: l'atteso evento a Castelnuovo Berardenga

In collaborazione con il consorzio del Chianti Classico e Arca azzurra, il Comune di Castelnuovo Berardenga organizza un evento unico. Martedì 30 luglio alle ore 18.30 in piazza Vittorio Emanuele a Vagliagli il giornalista enogastronomico Leonardo Romanelli condurrà una degustazione intervallata dal racconto degli ultimi 100 anni, recitati dall’attore Dimitri Frosali.

A scandire il tempo testi di grandi letterati e alcuni passaggi da interventi pubblici dei presidenti che hanno guidato il Consorzio in questo secolo.

Un racconto emozionante, accompagnato da musica dal vivo delle diverse epoche storiche. Un viaggio tra le eccellenze e l’umano ingegno del novecento e del nuovo secolo. Gli abbinamenti gastronomici saranno a cura della Taverna di Vagliagli.

Ma ecco il programma nel dettaglio:

ore 18.30 inizio spettacolo-degustazione

ore 19.30: termine spettacolo e apertura banco di assaggio enogastronomico. I partecipanti potranno riassaggiare le etichette in degustazione, accompagnate da alcune specialità preparate dalla Taverna di Vagliagli (crostino nero e pappa al pomodoro).

Per partecipare all’evento basterà acquistare a 5€ il calice celebrativo dei 100 anni del Consorzio che poi rimarrà allo spettatore.

Info www.chianticlassico.com

Fonte: Comune di Castelnuovo Berardenga