Premio letterario Chianti, ecco la seconda selezione

La rosa dei 24 autori tra i quali saranno scelti i finalisti per la 37esima edizione Il Comitato tecnico del Premio Letterario Chianti, esaminati i testi di narrativa editi nel periodo dall'1 gennaio 2023 al 30 giugno 2024, ha compiuto una seconda selezione sui 61 testi scelti, portando a 24 la rosa degli autori e delle loro opere, di seguito proposti in ordine alfabetico. Da questa lista il Comitato trarrà, dopo ulteriori opportune selezioni e confronti, gli autori finalisti.

Affinati Eraldo, Le città del mondo, Gramma/Feltrinelli Aggio Sonia, Nella stanza dell'imperatore, Fazi Avallone Silvia, Cuore nero, Rizzoli Baldelli Giulia, Le parole che mi hai lasciato, Guanda Barbini Tito, Storie di amori e migrazioni sull'isola dalle ali di farfalla, Arkadia Battocletti Cristina, Epigenetica, La Nave di Teseo Buticchi Marco, L'oro degli dei, Longanesi Chiostri Jacopo, Volevo il Pulitzer, Il Viandante De Paolis Federica, Da parte di madre, Feltrinelli Durastanti Claudia, Missitalia, La Nave di Teseo Ferrazzi Riccardo, Modus in rebus, Morellini Franchini Antonio, Il fuoco che ti porti dentro, Marsilio Giartosio Tommaso, Autobiogrammatica, Minimum Fax Lanteri Claudia, L'isola e il tempo, Einaudi Marati Paolo, Non si può essere troppo seri, Eif Orecchio Davide, Lettera a una fanciulla che non risponde, Bompiani Paoli Gigi, Oltre, Giunti Pardini Vincenzo, Vita di cristo e del suo cane randagio, Vallecchi Perissinotto Alessandro, La guerra dei Traversa, Mondadori Piperno Alessandro, Aria di famiglia, Rizzoli Recchia Roberta, Tutta la vita che resta, Rizzoli Santini Valentina, Mosche, Voland Verna Nicoletta, I giorni di vetro, Einaudi Voltolini Dario, Invernale, La nave di Teseo

Il Premio letterario Chianti è promosso dai Comuni di Greve in Chianti (Firenze), Unione Comunale Barberino Valdelsa -Tavamelle Vel di Pesa (Firenze), Castellina in Chianti (Siena), Gaiole in Chianti (Siena), Impruneta (Firenze), Radda in Chianti (Siena), San Casciano Val di Pesa (Firenze), Castelnuovo Berardenga (Siena), con il coinvolgimento delle loro biblioteche, e dall'Associazione Culturale Stazione di Posta di Firenze con l'ideatore del Premio Paolo Codazzi. La manifestazione ha il sostegno di Rotary San Casciano - Chianti, della Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Coop Cooperativa Italia Nuova e Società di Mutuo Soccorso Fratellanza di Greve in Chianti.

Regolamento completo e dettagli sull'edizione 2024-2025 sono disponibili sul sito ufficiale www.premioletterariochianti.it e sulla pagina Facebook "Premio Letterario Chianti Narrativa"

