Grande successo per la festa dei donatori e dei soccorritori delle Pubbliche assistenze

– Un'atmosfera di festa e solidarietà ha pervaso giovedì sera Via XX Settembre 17, sede delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, dove si è tenuta la tradizionale festa dei donatori e dei soccorritori. L'evento ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra volontari, autorità, rappresentanti di altre associazioni e delle imprese che sostengono con costanza i progetti e le attività dell'associazione.

L'iniziativa non è stata solo un momento di convivialità, ma ha anche ospitato la mostra fotografica "120 anni di ANPAS nazionale", un viaggio visivo attraverso la storia e l'evoluzione dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura fino a martedì 30 luglio.

Liza Burgassi, responsabile Donatori Sangue, ha voluto sottolineare l'importanza delle donazioni sopratutto nei mesi estivi, dichiarando: “Il nostro Gruppo Donatori conta più di 200 donatori, con una donazione ogni due giorni per un totale di circa 15 donazioni al mese tra sangue intero e plasma. L'estate è il periodo peggiore dell'anno per le donazioni di sangue, la pressiome bassa, il caldo e le ferie fanno rimandate gli appuntamenti a settembre, ma non dimentichiamo che il bisogno di sangue non va in vacanza. Il bollettino meteo sangue emesso ogni giorno dal Centro Nazionale Sangue, in questo periodo, segnala la carenza maggiore per il gruppo zero negativo, a seguire lo zero positivo, ma anche i gruppi A e B cominciano a scarseggiare. L'appello che mi sento di fare è quello di andare a donare per chi è già donatore, mentre chi non lo hai mai fatto di iniziare”.

Il sindaco Alessio Mantellassi ha voluto esprimere la sua gratitudine verso i volontari e l'importanza della Pubblica Assistenza per la comunità locale: "Innanzitutto grazie ai volontari che dedicano tempo ed energie a far sì che questi servizi siano davvero realizzabili. La Pubblica Assistenza per una sera crea una vera e propria piazza di comunità, ma tutti i volontari, i donatori e i soccorritori sono già un'importante comunità per Empoli. E da fuori sarà ancora più bello vedere i lavori compiuti per la sede di via XX Settembre, un immobile storico e di pregio che vedrà il restauro del tetto e della facciata dell'edificio".

La serata è stata un’occasione speciale per celebrare il valore del volontariato e la dedizione di chi, giorno dopo giorno, contribuisce a rendere la comunità un luogo più sicuro e solidale. La presenza numerosa e l'entusiasmo dei partecipanti hanno dimostrato ancora una volta l'importanza delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino nel tessuto sociale locale.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione