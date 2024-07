Capalbio Libri: al via il 3 agosto il festival sul piacere di leggere

Tutto pronto per l’inaugurazione di Capalbio Libri. Il festival su ‘Il piacere di leggere. In piazza. In rete’ che si terrà a Capalbio fino al 3 agosto presso la Terrazza Capalbio libri in Piazza dei Pini, ai piedi del borgo antico.

La serata inaugurale del 29 luglio ore 19,30 ospita Sergio Rizzo con la presentazione del saggio Io so’ io. Come i politici sono tornati a essere intoccabili (Solferino). Presenta Carlo Calenda, politico e conduce Mariolina Sattanino, giornalista e conduttrice televisiva. Letture di Stefano Goracci.

Un saggio contro il mondo degli intoccabili. Numerosi i temi. Un ministro con 83 persone di staff. Un altro che fa visita al quasi suocero incarcerato il giorno dopo che questi è finito dietro le sbarre. E un governo dove il conflitto d’interessi è di nuovo la regola e per cui le critiche sono reato di lesa maestà. Tutto questo mentre il Parlamento accoglie senza battere ciglio i pregiudicati, e troppo spesso dimentica che la Costituzione impone a chi «sono affidate funzioni pubbliche […] di adempierle con disciplina ed onore», e mentre affiorano venature nostalgiche di un passato che mette in dubbio le stesse radici della nostra Carta. Il degrado di una classe politica con la credibilità compromessa, e il suo distacco dalla società civile, sembrano inarrestabili. I partiti sono ridotti a macchine di potere e clientela. La logica del clan domina ovunque alla faccia di preparazione e merito, senza riguardo per le istituzioni. Né il taglio dei seggi alle Camere ha migliorato le cose. Nonostante il 36,5 per cento di onorevoli in meno, spendiamo come prima. Il finanziamento ai gruppi politici è rimasto invariato e ogni deputato e senatore costa oggi alla collettività un terzo in più. Le due Camere appaiono invecchiate di cinque anni, piene di incompetenti e con ancora meno donne: dice tutto la regola non scritta per cui molti eletti anziché pagare i collaboratori devono girare quei soldi ai partiti in debito d’ossigeno. Che si arrangiano come possono, talvolta con metodi discutibili.

Nelle prossime serate gli ospiti del Festival saranno: Veronica De Romanis, Eugenio Murrali, Roberto Zaccaria, Stefano Bartezzaghi, Filippo Ceccarelli, Eugenio Giani.

Ad arricchire gli incontri relatori e relatrici che parteciperanno con i protagonisti delle serate. Tra questi: Andrea Zoppini, Alessandro Barbera, Gabriele Lavia, Flavia Capone, Andreé Ruth Shammah, Francesca Nocerino, Giancarlo Leone, Michela Tamburrino, Bruno Manfellotto, Enrico Menduni, Sabina Castelfranco.

Le letture saranno affidate a Stefano Goracci, Marta Mondelli, Federica Di Martino, Monica Guerritore, Irene Grazioli Fabiani.

Presenta le serate, figura storica di Capalbio Libri, la conduttrice Marta Mondelli.

L’illustrazione di Capalbio Libri quest’anno è stata affidata a Rachele Pellegrini, vincitrice di un concorso ad hoc indetto da TheSIGN – Comics & Arts Academy, scuola di arti visive di Firenze.

In caso di pioggia gli incontri si terranno al Nuovo Cinema Tirreno, piazza della Repubblica - Borgo Carige.

Per la prima volta Capalbio Libri si avvale della collaborazione della Libreria Il Bianconiglio di Montalto di Castro, che parteciperà per l’intera durata del Festival, tenendo la libreria aperta tutti i giorni dalle 18.00 a mezzanotte e con un suo programma volto a coinvolgere i più piccini, con attività alle 18.30 e alle 22.00 di sera, nello spazio sovrastante la Terrazza Capalbio libri. In particolare le attività consisteranno in letture a voce alta per bambini tutti i pomeriggi dalle 18.30 alle 19.00 e, dalle 22.00 alle 22.30, la buonanotte con il teatro giapponese kamishibai per bambini.

Capalbio libri. Il Festival sul “piacere di leggere. In piazza. In rete. Intensificherà il dialogo con il mondo dei blogger, qualificherà la sua presenza su Instagram, e Facebook con attività mirate a valorizzare la manifestazione anche in quel settore della comunicazione in cui oggi, sempre di più, si sta sviluppando il dibattito sui libri e il confronto con autori e scrittori. Un’operazione che non vuole essere solo legata alla comunicazione ma ha come principale obiettivo la riduzione dei consumi di carta per la sua comunicazione e promozione potenziando la parte digitale per ridurre i consumi di Co2.

