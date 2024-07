Lucia Cosatti ritrovata morta in casa dall'amica. La ragazza aveva solo 22 anni

Potrebbe essere stato un malore improvviso a portarsi via la giovane 22enne Lucia Cosatti, originaria di Udine ma stabile a Cecina da qualche anno per lavoro dove lavorava a Marina in un ristorante come aiuto cuoco.

Tutta Cecina questa mattina si è svegliata sotto choc: una giovane vita spezzata per motivi ancora da definire. A ritrovarla senza vita è stata l'amica e collega, che dopo il lavoro era rientrata a casa trovando Lucia, per tutti semplicemente "Luce" priva di sensi e contattando subito il numero di emergenza.

Adesso si attende solo l'autopsia per chiarire le dinamiche del tragico epilogo.