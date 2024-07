Rifondazione Comunista Pistoiasi complimenta con Perugia per la bocciatura dell'inceneritore

Complimenti alla nuova sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi per la bocciatura del progetto di inceneritore, voluto dalla Regione Umbria e che dovrebbe entrare in funzione nel 2029. È un segnale positivo di rottura e rinnovamento da parte della nuova amministrazione di Perugia che merita plauso e sostegno.

L’amministrazione di Perugia considera il progetto fuori dal tempo, sorpassato, antieconomico e risponde con le alternative: riduzione dei rifiuti a monte, supporto istituzionale a progetti imprenditoriali, iniziative sociali e pratiche civiche volte alla riparazione, al riuso e al riciclo, economia circolare e strategia “rifiuti zero”.

Lo stesso percorso avevamo proposto per l'inceneritore di Montale che, ormai, perde pezzi quasi settimanalmente. Peccato che il sottogoverno abbia prevalso. Eppure, il vento del cambiamento sta soffiando ancora, Perugia lo dimostra e noi abbiamo un motivo e un esempio in più per non cambiare idea.

La Segreteria provinciale di Rifondazione Comunista – S. E. di Pistoia