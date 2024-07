Da Empoli una pergamena speciale per il professore Guerrini

È stato ricevuto questa mattina, lunedì 29 luglio 2024, nella sala Galleria d’Arte Moderna del palazzo comunale di via del Papa, dal sindaco Alessio Mantellassi, il ‘Professor Emerito’ Mauro Guerrini. A lui è stata consegnata con onore una pergamena di riconoscenza per il titolo ricevuto.

Dal 1872 ad oggi è il secondo professore in Italia di biblioteconomia che ha ricevuto il titolo di professore emerito.

Questo è il testo della pergamena:

I complimenti e l'ammirazione da parte dell'Amministrazione comunale per essere stato insignito dell'ambito titolo di "Professore Emerito". Si concede questo riconoscimento per una vita spesa per la didattica e la ricerca a vanto dell'Università di Firenze e della storia della Città di Empoli.

«Mauro Guerrini è adesso professore emerito, ma prima di questo è un empolese doc e anche un grande amico - ha sottolineato il sindaco - . Il suo contributo sugli studi della biblioteconomia hanno fatto scuola, in Italia e all'estero, e questo non può farci che piacere. Empoli negli ultimi anni ha investito tanto nelle biblioteche cittadine, basti pensare all'apertura di Palazzo Leggenda, ma sapere che ai vertici del settore c'è una persona come Mauro ci rende orgogliosi di essere empolesi».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa