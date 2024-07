Cruciverba e non solo, torna il divertimento dell'estate: ecco l'Enigmistica di gonews.it!

Non è estate senza giochi e cruciverba, non è estate senza l'Enigmistica di gonews.it!

La redazione del giornale online con sede a Empoli torna a distribuire gratuitamente i giochi per l'estate. Un'edizione per uomini e donne, adulti e piccini, giovani e meno giovani, amanti dello sport e della cucina, appassionati di geografia o storia locale: insomma per tutti e tutte!

Si conferma la foliazione della scorsa edizione, ventotto pagine di divertimento in allegria, da fare al mare o in montagna, ma anche dopo l'estate, perché no...

Ovviamente non manca il rebus di copertina, il Cruciverbone e gli unisci i puntini con luoghi tipici dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio. Troverete anche i Sudoku, cruciverba dedicati ai più giovani, allo sport e alla cultura, con anche delle new entry. Un modo per esercitare la propria conoscenza sulla Toscana, sulla sua storia e sui personaggi storici e contemporanei. Nell'ultima pagina potete accedere alla pagina delle soluzioni tramite un pratico Qr Code.

Ricordiamo che l'Enigmistica di gonews.it 2024 è totalmente gratuita. La distribuzione è in corso nel Giro d'Empoli, nell'Empolese Valdelsa, nella Zona del Cuoio e nelle sedi dei nostri sponsor che ringraziamo per il contributo che ha reso possibile anche quest'anno la realizzazione e la pubblicazione.

Per chi vuole delle copie (il numero lo decidete voi) passate dalla nostra redazione in via Ponzano a Empoli al civico 82, le copie sono lì ad aspettarvi. Per tutte le info potete chiamare i numeri che trovate sul sito di gonews.it.

Le biblioteche delle reti Reanet e Bibliolandia hanno già delle copie a disposizione.

Per quanto riguarda il resto dei posti dove trovare l'Enigmistica 2024 rimanete aggiornati ricaricando questo articolo!