Cambio alla direzione di gonews.it: Giovanni Mennillo è il nuovo direttore. Subentra a Elia Billero

Cambio al timone per gonews.it, Radio Lady e Radio SeiSei: dopo 8 anni Elia Billero, direttore dal 1 aprile 2016, lascia infatti il quotidiano online per assumere un altro incarico al di fuori di XMedia Group, l'azienda empolese editrice del quotidiano online. Il nuovo direttore è Giovanni Mennillo, che collabora con gonews.it da anni. Si apre una nuova fase per il giornale, che nel 2023 continua a fare numeri importanti: sono oltre 13 milioni (13.672.389) le pagine lette nel 2023, mentre sono oltre 8 milioni (8.074.526) gli ingressi sul sito.

Mennillo, 33 anni, giornalista pubblicista dal 2012, ha iniziato il suo percorso come giornalista proprio nella redazione di gonews.it nel lontano 2010. Interessato soprattutto di cronaca politica e Esteri, negli anni ha collaborato con ANSA, La Nazione, l'Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo e altri giornali locali e nazionali. Oltre al giornalista, Mennillo è uno studioso di storia contemporanea: si occupa in particolare di referendum, di storia costituzionale e di storia dei partiti nell'Italia del Secondo dopoguerra. Laureato in Storia Contemporanea, sta ultimando un Dottorato di ricerca sulla storia del referendum nell'Italia repubblicana (1948-1993), su cui ha già pubblicato alcuni saggi.

"Sono cresciuto in questa redazione - ha spiegato Mennillo - e qui ho imparato a fare il giornalista quando ero appena ventenne. Ho visto negli anni gonews.it crescere e modificarsi, vivendo dall'interno le sfide e le difficoltà di un quotidiano che dall'anonimato di una piattaforma digitale, quando un giornale online sembrava solo una scommessa, ha saputo diventare un punto di riferimento sul territorio. In un momento difficile per l'editoria, infatti gonews.it registra nel 2023 oltre 8 milioni di ingressi sul sito, confermandosi una voce importante della Toscana. Ringrazio i' 'miei' direttori, da Giacomo Cioni a Daniele Dei fino a Elia Billero, e ringrazio l'azienda XMedia Group per questa occasione. Ho al mio fianco una squadra ormai consolidata, composta di giovani professionisti che dietro l'apparente anonimato di una pagina web sanno raccontare questo territorio e informare nel miglior modo i cittadini".

"Gonews.it continuerà ad essere ciò che è stato - conclude Mennillo - un quotidiano online che racconta il territorio, dalla cronaca alla politica fino alle curiosità, dando spazio alla piccola e alla grande notizia. Vogliamo continuare a crescere in termini di lettori e ampliare il territorio di riferimento. Vorrei dar maggior voce alla Redazione in termini di focus e analisi, oltre a creare momenti di intrattenimento e di divulgazione su temi diversi, rubriche e spazi che coinvolgano associazioni, enti e realtà del territorio. Credo, infine, che gonews.it debba sempre essere un'occasione di dialogo, dibattito e approfondimento che dia spazio al tessuto sociale, economico e politico, un momento di confronto e di analisi a tutto tondo, per riscoprire la bellezza della discussione e dell'ascolto. Insomma, vogliamo fare 'informazione di qualità', mettendo le nostre competenze al servizio del lettore, tenendo conto di tutti i punti di vista e di ogni angolazione. Questo è il nostro mestiere".

Ad Elia Billero i ringraziamenti per questi 8 anni come direttore responsabile, che hanno visto gonews.it crescere e rinnovarsi, oltre a consolidare il suo ruolo sul territorio.

Questi i saluti del direttore uscente: "Nel 2024 - commenta Billero - ho raggiunto la doppia cifra per quanto riguarda il mio lavoro a gonews.it. Guardarmi indietro mi causa le vertigini, per la quantità di cose che abbiamo fatto, dal minuto lavoro quotidiano agli sforzi più grandi, tra gli ultimi il lavoro sulle elezioni comunali, l'Enigmistica e il Corsivo Festival giunto alla seconda edizione nel 2024. Non posso che ringraziare tutto il mondo della XMedia Group con il quale ho lavorato a stretto contatto tutti i giorni. In primis Giovanni Mennillo, il nuovo direttore, a cui auguro il meglio, a seguire il nucleo 'storico' formato da Gianmarco Lotti e Margherita Cecchin, e poi le giovani promesse e tutti gli altri giornalisti che hanno condiviso con gonews.it un pezzo della loro strada insieme. Senza di loro questo giornale sarebbe andato poco lontano, invece è rimasto un baluardo dell'informazione locale, libera e corretta. Voglio ringraziare anche tutto il mondo di Radio Lady e SeiSei Vintage, con le speaker e i tecnici, e ricordare anche l'esperienza di Clivo Tv, dove ci siamo formati e siamo diventati dei professionisti dei media a tutti gli effetti. Infine ringrazio Alessandro Dimitrio, che come editore non ha mai fatto mancare l'appoggio senza limitare la libertà di manovra. In un giornale questo è fondamentale. Buona fortuna a tutti, viva gonews.it".