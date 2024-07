Lavoro, il Comune di Montelupo Fiorentino assume Istruttore Culturale

Il Comune di Montelupo Fiorentino ha deciso di ampliare il proprio organico al MMAB con l’assunzione di una nuova figura da inquadrare con il profilo di “Istruttore Culturale”

La figura ricercata dovrà possedere conoscenze generali relative alla gestione ed erogazione dei servizi bibliotecari, archivistici, museali e turistici e conoscenze amministrative specifiche riguardo a questi ambiti di competenza. Dovrà avere inoltre una buona conoscenza degli strumenti informatici e competenze gestionali e socio-relazionali adeguate ad affrontare le attività svolte nel servizio.

Al nuovo assunto oltre ad occuparsi degli aspetti amministrativi relativi al servizio è richiesto di: curare il front office e la comunicazione, avere un ruolo di coordinamento operativo, ma anche di approfondimento, ricerca e studio e di predisporre testi di varia natura e atti e prospetti contabili, elaborando dati e informazioni, anche di natura complessa.

Per candidarsi è richiesto il diploma di maturità.

Saranno considerati ulteriori titoli che si andranno a sommare al punteggio delle prove: esperienze lavorative con attività e mansioni affini a quelle richieste nel bando svolti presso pubbliche amministrazioni, con datori di lavoro privati che abbiano gestito, in appalto o in concessione, servizi bibliotecari/museali/turistici o in fondazioni di partecipazione il cui oggetto statutario preveda la gestione di servizi bibliotecari/museali/turistici

Per presentare domanda c’è tempo fino al ore 23:59 del 28 agosto e la domanda potrà essere presentata esclusivamente sul portale http://www.inpa.gov.it/

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa