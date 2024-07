Sicurezza, dopo gli ultimi episodi il sindaco di Pontedera scrive al prefetto

Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi ha scritto una lettera al Prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro. Il tema è quello della sicurezza, dopo alcuni fatti che sono avvenuti in città nelle ultime settimane.

"Si tratta di episodi di microcriminalità che hanno legittimamente suscitato apprensione nella comunità e che non vanno minimizzati - ha sottolineato il sindaco Franconi durante una comunicazione al Consiglio Comunale che si è svolto questa mattina - ho fatto perciò partire una lettera dove chiedo alla Prefettura che la situazione di questi ultimi fatti venga vagliata con responsabilità, serietà e realismo dall'unico tavolo istituzionalmente deputato allo scopo e cioè il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica".

"Ricordo, al netto delle polemiche - ha detto ancora Franconi - come i temi dell'ordine pubblico e della sicurezza siano materie di stretta competenza degli organi dello Stato, così come lo sono la repressione e la prevenzione della criminalità, in particolare dei reati di tipo predatorio, mentre i sindaci governano le città con gli strumenti che hanno a disposizione e secondo le prerogative attribuite loro dalla legge. E - ha aggiunto il sindaco - il concetto di sicurezza urbana integrata è complesso ed articolato, passando da molteplici fattori. Tra questi anche quelli di competenza del Comune, come gli interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, il recupero di aree degradate, l'eliminazione di fattori di marginalità, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di maggiori livelli di coesione sociale".

"Non c'è mai - ha sottolineato Franconi - una ricetta unitaria in grado di gestire la sicurezza urbana integrata, al contrario di quanto viene affermato per propaganda o strumentalizzazione politica. Ci sono solamente modi, posture e atteggiamenti cooperativi da tenere con le autorità competenti. Questo stiamo facendo e questo continueremo a fare con serietà, responsabilità e attenzione".

Il sindaco ha anche anticipato che, una volta che sarà tenuto il tavolo in Prefettura, chiederà al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione della conferenza dei capigruppo per poter relazionare e al tempo stesso ricevere contributi sulla questione, "Perchè l'impegno è quello di lavorare per abbattere il più possibile il numero dei reati e per farlo tutti sono chiamati a contribuire". Da qui l'appello ai cittadini a denunciare qualsiasi fatto, per avere in mano numeri e dati certi.

Infine Franconi ha ricordato le azioni che l'Amministrazione Comunale nel tempo, sul fronte sicurezza, ha portato avanti e che sta ancora facendo: sinergia e collaborazione permanente con le Forze dell'Ordine, potenziamento di risorse umane e strumenti della Polizia Locale, ampliamento della videosorveglianza sul territorio, copertura della pubblica illuminazione in alcune zone che erano sprovviste, sviluppo di iniziative di aggregazione sociale e animazione, progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana, supporto alle associazioni di volontariato per il controllo anche notturno del territorio, in coordinamento con il comando di Polizia Locale.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa