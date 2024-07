Contributi dalla Regione a tre comuni pisani per le celebrazioni di Cosimo de' Medici e Vasari

Buti, Calcinaia e Vicopisano hanno ottenuto importanti contributi dalla Regione nell’ambito del bando per le celebrazioni dei 450 anni dalla morte di due figure storiche di grande rilevanza: Cosimo I de’ Medici e Giorgio Vasari, presentando tre progetti inerenti al tema proposto.

I tre Comuni, che insieme a Bientina hanno già presentato, in quella occasione congiuntamente, il progetto "Ecosistema culturale Valdera Nord Monte Pisano", risultata tra le dieci proposte selezionate dalla Regione nella manifestazione d'interesse per l'ammissione al FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e finanziata con 6 milioni di euro, hanno confermato così, oltre alla loro sinergia, l'omogeneità dei territori e le loro connessioni sociali, culturali, economiche e urbane.

Uno degli obiettivi di Ecosistema culturale era, infatti, rafforzare lo sviluppo di un sistema territoriale unico, ricco di storia, con un patrimonio di grande valore storico, architettonico e paesaggistico. Basti pensare solo ad alcune delle scelte condivise che i Comuni hanno operato: la rete delle biblioteche Bibliolandia, la rete museale e i progetti di mobilità sostenibile come "greenway Lucca-Pontedera" che li attraversa.

I progetti presentati per celebrare i 450 anni dalla morte di Cosimo I de' Medici e Giorgio Vasari traggono linfa e spunto da questo humus culturale comune dei tre enti e suggellano la collaborazione che li ha portati a ottenere il cospicuo finanziamento di Ecosistema culturale e i contributi per i tre recenti progetti dedicati alle due importantissime figure sopra menzionate.

“Credo che questo nuovo contributo vada a confermare la bontà del nostro operato, quello di amministrazioni e territori legati da una storia comune da raccontare, recuperare e valorizzare. Attraverso il progetto dell’Ecosistema Culturale _ afferma il Sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi _ andremo a rigenerare, infatti, il patrimonio urbano e a creare nuove possibilità attrattive recuperando, ad esempio, la Casa del Capitano. Inoltre grazie al finanziamento che la Regione ci ha accordato per le iniziative che ruotano intorno al 450° anniversario della morte di Cosimo I dei Medici e di Vasari _ continua Alderigi _ andremo a riscoprire quanto la nostra storia si leghi a quella dell’Arno, attraverso la visita a opere architettoniche meravigliose come il Trabocco Mediceo, ma anche con mostre, conferenze e laboratori che coinvolgeranno le nostre scuole”.

“Questi progetti che la Regione ha finanziato dopo la nostra partecipazione al bando _ dice la Sindaca di Buti, Arianna Buti _ attestano ulteriormente quanto il sostrato del progetto Ecosistema Culturale sia concreto e sempre più meritevole di essere corroborato con iniziative. La presenza dei Medici a Buti si attesta fin dal XVI secolo con la costruzione della Villa Medicea e delle Cascine Medicee. Fu proprio con Cosimo che si ebbero i principali lavori per la loro realizzazione. Portò a termine numerose opere, edifici dedicati alla produzione di formaggio, alla lavorazione della carne e del riso. Le cascine presero sempre più le sembianze di un villaggio, con molte botteghe. La frazione che sorge oggi sulle loro rovine si chiama appunto Cascine di Buti. Cosimo si occupò anche della regimazione idraulica del lago di Sesto creando il canale “La Serezza” e occupandosi della deviazione dell’Arno. Il progetto che abbiamo presentato alla Regione prevede la realizzazione di un convegno, a Cascine, dove si trovavano una volta le antiche Cascine e racconterà la loro storia, anche attraverso un video di animazione molto coinvolgente."

"Concordo perfettamente con i Sindaci Alderigi e Buti _ interviene il Sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci _ ho sempre, infatti, promosso e sostenuto, con l'Amministrazione, il fare rete e la sinergia, ragionando in termini di collaborazione e territorio unico. Per quanto concerne l'Ecosistema Culturale impiegheremo quelle risorse per ristrutturare la ex scuola di Vicopisano che accoglierà la Biblioteca, l'ufficio turistico, un polo museale e uno spazio per le associazioni, tra l'altro. Per quanto concerne, invece, il progetto per celebrare le figure di Vasari e Cosimo in collaborazione con l'associazione The Thing, si tratta di un originale intreccio tra storia, territorio e innovazione culturale. Le iniziative pensate non saranno solo celebrazioni di un passato, ma uno strumento per studiare il presente e avere la capacità di guardare al futuro, interpretando la storia come mappa per il domani. Ci saranno incontri, convegni ma anche camminate, film e numerosi eventi."contributi dalla Regione per le celebrazioni di Cosimo de' Medici e Vasari

