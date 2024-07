Festa de l'Unità Castelfiorentino, Pd: "Partecipazione non scontata, tanti giovani"

La 75a Festa de l’Unità di Castelfiorentino si è conclusa con i tradizionali fochi e con la cena di ringraziamento per tutti i volontari che l’hanno animata e resa possibile nelle calde notti del luglio castellano.

Una festa che ha cercato di coniugare al meglio la politica, con i tanti incontri in programma, con la buona tavola, il piacere di stare insieme con i giochi, la musica, il teatro, la fotografia, lo sport. Quasi 5 mila le persone messe a tavola nelle due settimane e mezzo di festa, secondo una stima degli organizzatori, oltre che l’occasione per la prima uscita pubblica della nuova giunta di Castelfiorentino capitanata dalla Sindaca Francesca Giannì.

Il Segretario del Partito Democratico di Castelfiorentino, Gabriele Romei non nasconde una certa soddisfazione nello stilare un primo bilancio della festa: "Abbiamo avuto gente tutte le sere, le volontarie e i volontari hanno dato il massimo per organizzare gli stand e offrire intrattenimento e riflessione per tutta la durata della festa. Non era scontata questa partecipazione: né quella delle castellane e dei castellani, né quella dei nostri volontari. Ulteriore dato positivo, agli "aiuti storici" si sono affiancati tante ragazze e ragazzi, tanti giovani che rappresentano la prima vera eredità di questa festa, un’eredità preziosa, da non disperdere".

Romei che è anche capogruppo PD in Consiglio comunale aggiunge: "Pensiamo che nell’avvicinare le persone ci abbia aiutato anche uno stile pacato e volto al fare, più che allo sbandierare. Al clima sempre più arroventato del nostro paese, con una classe politica al governo nazionale spesso rancorosa e ostile verso la propria controparte, il PD vuole offrire una proposta diversa, in cui non manchi mai il rispetto per l’altro, pur nella differenza delle posizioni. Abbiamo già dimostrato questa nostra tendenza anche in Consiglio comunale, dove alle posizioni scomposte e spesso sgarbate delle minoranze rispondiamo con i fatti, dimostrando le loro contraddizioni e lasciando ad altri le polemiche sterili da leoni da tastiera".

L’appuntamento per con la festa dell’Unità è al prossimo anno, ma molte saranno le iniziative che il PD castellano ha già in preparazione.

Fonte: Pd Castelfiorentino