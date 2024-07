Meini e Galli (Lega): "File al pronto soccorso per Giani sono colpa dei turisti"

"La colpa delle interminabili attese ai Pronto Soccorso? Per il Presidente Giani sono, in buona parte, dei turisti-affermano Elena Meini e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega." "Ma l'equazione non torna, perchè vi sono molte località toscane, dove il turismo è pressoché inesistente ed i cittadini devono ugualmente attendere svariate ore prima di essere assistiti, non certo per colpa degli encomiabili operatori sanitari, ma per un'atavica malagestione a livello regionale-proseguono gli esponenti leghisti." "Riguardo al fatto di far pagare le prestazioni mediche alle persone extraUe, la norma esiste già ed è applicata, ad esempio, in Veneto e Lombardia-precisano gli esponenti leghisti." "Quindi, finiamola con la solita "annuncite" e magari facciamo un giro anche negli ospedali delle località non prettamente turistiche della Toscana, per vedere il forte disagio che devono sopportare i nostri corregionali di ogni età quando si approcciano ad un Pronto Soccorso-concludono i rappresentanti della Lega."

Fonte: Lega Toscana