Una città che legge: Montelupo firma il 'patto locale della lettura'

Tre circoli di lettura, un concorso letterario working class, il festival 'La città dei lettori', più di 8mila iscritti in biblioteca con oltre 16mila prestiti in un anno, costante lavoro di valorizzazione della lettura: Montelupo Fiorentino è una città che legge, non c'è che dire.

Ma con questi presupposti Montelupo può ambire a diventare “città che legge”, stavolta ufficialmente: un riconoscimento conferito dal Centro per il libro e la lettura (istituto autonomo del Ministero della cultura) che, d'intesa con A.N.C.I. valorizza le amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.

Nell’attesa della pubblicazione del bando per ottenere questo prestigioso riconoscimento, il Comune di Montelupo ha sottoscritto il “Patto locale della lettura”, una forma di collaborazione aperta, a cui possono aderire tutte le associazioni di persone interessate alla lettura e alle azioni volte a favorirne la pratica in tutte le forme e presso tutte le tipologie di individui.

I soggetti che hanno firmato il patto assieme al Comune sono l’Istituto comprensivo statale Baccio da Montelupo, l’Associazione Wimbledon a.p.s. il Club del libro Luis Sepúlveda, il Circolo di lettura La Torre dei libri, il Circolo di lettura de La Torre dei saperi e la libreria Mano Mano Piazza.

"Oggi più che mai è necessario fare della lettura il nostro pane quotidiano, abituare i ragazzi a leggere fin da piccoli. Il MMAB ha un ruolo strategico in tutto questo, come elemento catalizzatore attorno al quale si sono costruite esperienze indipendenti, come i circoli di lettura o quel piccolo gioiello che è la libreria 'Mano mano piazza'. Abbiamo scelto di dare ufficialità alle relazioni di scambio che portiamo avanti da tempo e perché possiamo concretamente ambire al riconoscimento di “città che legge”" afferma l’assessora alla cultura Aglaia Viviani