Una nuova statua per la festa patronale a Sant'Anna

Come da tradizione, a Sant’Anna di Stazzema si è festeggiata la patrona domenica scorsa, ovvero la domenica successiva al giorno in cui cade la ricorrenza. Così come accadde nel 1944, quando domenica 30 luglio fu celebrata la messa solenne e la processione, a cui parteciparono anche i numerosi sfollati.

La tradizione è stata quindi onorata: domenica scorso, alle ore 17,00, nel Parco nazionale della pace di Sant’Anna alla presenza di un folto numero di fedeli, sul sagrato della chiesa, presso la statua in trono della santa, l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto ha celebrato la messa coadiuvato da Padre Ben Justin Dicson. Ad accompagnare con canti la funzione e la successiva processione è stata, assieme alla Banda la Marinara di Forte dei Marmi al completo, la corale di Valdicastello. A seguire hanno pronunciato parole di benvenuto e di circostanza il Presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna, Umberto Mancini e l’assessora alla cultura di Stazzema Anna Guidi. All’onorevole Carlo Carli era stato affidato il compito di illustrare l’opera d’arte inaugurata: una scultura in bronzo dal titolo “Morto e risorto”, opera di Stefano Pierotti, donata da Ann Gonzalez Bugliani che ha commosso i presenti narrando con parole di fede e speranza le motivazioni che l’hanno spinta a questo gesto. L’effetto voluto e realizzato è che il Cristo che squarcia il velo del sepolcro, posto sopra la porta che si apre nella parete della chiesa volta verso mare, intessa un dialogo continuo con quanti riposano al sacrario di Col di Cava.

Fonte: Ufficio stampa