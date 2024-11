Pietrasanta dedica un'opera alle donne martiri di Sant'Anna

Uno spazio urbano che diventa luogo di consapevolezza civile: è l’obiettivo del trittico in ceramica "Donne di coraggio e di martirio" di Carlo Carli, pittore, insegnante di discipline artistiche e già sottosegretario di Stato a beni e attività culturali durante il secondo Governo Amato che verrà svelato sabato 16 novembre, alle 11, in via Martiri di Sant’Anna a Pietrasanta.

L’installazione, promossa dall'associazione "Martiri di Sant’Anna - Stazzema 12 Agosto 1944" con il patrocinio dei Comuni di Pietrasanta e Stazzema e del Parco nazionale della Pace, si propone come un nuovo presidio di memoria e riflessione per la comunità e i visitatori della “Piccola Atene” e di tutta la Versilia. “Ogni anno, ad agosto, ricordiamo l’eccidio di Sant’Anna e la scia di sangue che l’ha preceduto e seguito – così il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti – un momento che, nella doverosa solennità delle celebrazioni istituzionali e con l’inesorabile decorso del tempo, rischia però di perdere quei piccoli, grandi gesti d’amore e coraggio che aprirono alla vita, in uno scenario di morte. Grazie a Carlo Carli, di cui non scopriamo certo oggi le raffinate abilità artistiche, fissiamo un presidio di memoria non solo di ciò che è accaduto ma, soprattutto, del valore profondo e inestimabile della vita”.

“Per me è un grandissimo onore – ha proseguito Carlo Carli – poter testimoniare, in Pietrasanta e per la prima volta con la rappresentazione per immagini su ceramica, il grande coraggio e anche il martirio di tre grandi donne. Con il riconoscimento della medaglia d'oro da parte del Presidente della Repubblica sono divenute un simbolo nazionale per le loro azioni eroiche salvando la vita ad altri bambini, sottraendoli alle fiamme e alla furia nazifascista. E' fortemente auspicabile che questo luogo divenga un permanete presidio di memoria”.

“Siamo molto soddisfatti – parola di Umberto Mancini, presidente dell’associazione Martiri di Sant’Anna – per la realizzazione, nell’80° anniversario dell’Eccidio del 12 agosto 1944, di questa opera che ricorda il “Sacrificio e il Coraggio” di tre donne di Sant’Anna: Genny Marsili, Milena Bernabò e Cesira Pardini. La sua collocazione a Pietrasanta e nella via dedicata ai Martiri di Sant’Anna è un contributo particolarmente significativo per la conservazione della Memoria e del Ricordo di tutte le vittime. A nome dell’associazione Martiri, dei superstiti, dei parenti delle vittime e di tutto il paese di Sant’Anna voglio ringraziare l’autore dell’opera, Carlo Carli, il Comune di Pietrasanta e il sindaco Alberto Stefano Giovannetti che, sin dall’inizio, ha condiviso e sostenuto il progetto; il Comune di Stazzema e il sindaco Maurizio Verona che è anche Presidente dell’istituzione che governa il Parco Nazionale della Pace e tutti coloro che, a livello tecnico, hanno offerto il loro contributo all’installazione”.

Realizzata in collaborazione con il professor Enrico Bascherini per la parte tecnica e l’allestimento, accompagnata dalle presentazioni critiche della dottoressa Claudia Baldi e del professor Alessandro Romanini, l’opera rende omaggio a tre figure eroiche insignite della Medaglia d'oro al merito civile dal Presidente della Repubblica: Milena Bernabò, Genny Bibolotti Marsili e Cesira Pardini, le cui azioni coraggiose salvarono tante vite nei terribili momenti in cui si consumò l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Ogni pannello del trittico, grande 80 centimetri per 120 e realizzato dalla società Forme 2000 di Sassuolo, è dedicato a ciascuna di loro, tre simboli dell’universalità del sacrificio e dell’amore per il prossimo che Carli racconta con un parallelismo tra storia sacra e vicende umane.

Fonte: Comune di Pietrasanta

Notizie correlate