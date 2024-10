"Un Parco così non si era mai visto" fa il pieno di consensi

Missione compiuta per “Un Parco così non si era mai visto!”, il calendario di itinerari tematici sviluppati dall’ufficio turismo del Comune e da Coop Itinera per accompagnare la riscoperta del Parco Internazionale della Scultura Contemporanea di Pietrasanta attraverso la nuova web app dedicata e gratuita.

Sono state, infatti, quasi 370 le persone, fra giovani, meno giovani e giovanissimi che hanno partecipato alle 17 iniziative (ne mancano 3 alla chiusura del programma 2024) svolte a partire dal 25 agosto, tutte gratuite, alcune con posti limitati che sono andati, puntualmente, sold out.

“Siamo molto soddisfatti e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione e allo sviluppo di queste iniziative – così il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, che ha anche le deleghe a cultura e turismo – abbiamo offerto nuove opportunità di frequentazione del territorio, rigenerato l’interesse per le opere del Parco e anche coinvolto diverse associazioni locali in queste attività, in una sinergia ancora più stretta. Un’esperienza che cercheremo di riproporre anche per la prossima estate”.

Gettonatissimo “Un trenino per il Parco”, con i 117 partecipanti in totale nelle due giornate (25 agosto e 3 settembre) che hanno visitato, a bordo di un treno turistico, alcune delle opere collocate sulle rotatorie della rete stradale cittadina. Hanno riscosso un bel successo anche gli appuntamenti pensati per i più piccoli, le famiglie e le scuole, come “Chi trova il Parco trova un tesoro” e “Un Parco alla portata di ragazzi e ragazze” (più di 100 adesioni complessive), le due sessioni di “Sentire l'arte. Esperienza multisensoriale nel Parco” (circa 50 partecipanti in tutto) che hanno unito lo “star bene” offerto dall’arte a quello delle discipline orientali e le iniziative dedicate all’accessibilità, con una quarantina di presenze totali.

All’organizzazione del palinsesto hanno partecipato anche la Consulta del Volontariato, quella dello Sport e il Museo Virtuale della Scultura e dell’Architettura (MuSA).

Fonte: Ufficio Stampa comune di Pietrasanta

