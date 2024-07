UniFi, c'è un corso in cui 9 laureati su 10 trovano subito lavoro

Il 100% dei laureandi è soddisfatto del corso e il 90% dei laureati trova lavoro entro un anno. Sono i risultati del Corso di laurea magistrale in Accounting, Auditing e Controllo (AAC) dell’Università di Firenze che forma esperti nell’ambito dell’amministrazione e del controllo che possano essere impiegati in organizzazioni private, non profit, e pubbliche di ogni parte del mondo: tra le figure più ricercate dalle imprese. Infatti 9 laureati su 10, a un anno dal termine delle lezioni, trovano occupazione come manager di imprese locali o nazionali o di imprese che operano in contesti contabili internazionali, manager di enti no-profit e imprese del terzo settore, consulente e manager nella pubblica amministrazione, analista finanziario, revisore legale dei conti, dottore commercialista, consulente aziendale. Molti studenti vengono assunti dall’impresa in cui hanno svolto il tirocinio, come emerge dal Social Report 23/24 redatto dagli organizzatori del corso.

Il corso di laurea può contare su 11 partner d’eccezione, che danno la disponibilità per tirocini: ABC Capital Partners, Banca Cambiano, Centro Studi Enti Locali, Gagliano e Associati, Kpmg, La Marzocco, LCI Lippert Components, Marchesi Frescobaldi, Sistini Grossi e Partners, Studio Vignoli e Uniaudit. Inoltre è supportato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze e dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.

Tra le materie studiate, Analisi di Bilancio, Controllo di Gestione, Valutazione d’Azienda, Revisione Legale dei Conti, Diritto della Crisi e dell’Insolvenza, Diritto Tributario, Diritto Civile e Legislazione Fiscale per l’Impresa, Metodi Informatici per l’Analisi Finanziaria, Gestione delle risorse umane.

“Crediamo fortemente nel percorso intrapreso dall’Ateneo fiorentino per rendere più forti e strutturate le relazioni con il mondo del lavoro - spiega Francesco Mazzi, presidente del corso di laurea in Accounting, Auditing e Controllo - ed è per questo che cerchiamo di raccogliere, nell’ambito della libertà di apprendimento e dell’autonomia universitaria, le sollecitazioni dell’ecosistema delle imprese: da qui arriva per esempio la richiesta di una maggiore internazionalizzazione, a cui abbiamo dato risposta ampliando il curriculum internazionale e prevedendo l'erogazione degli insegnamenti in inglese per l'intero biennio di studi".

Nell'ultimo biennio il corso ha raddoppiato gli iscritti che si sono consolidati ad oltre 80.

Per l'anno accademico 2024-2025 sono previsti tre percorsi: Curriculum nazionale, in italiano; Curriculum international, completamente in inglese; Curriculum Law and Accounting, in italiano e con un maggior numero di esami giuridici in collaborazione con la Scuola di Giurisprudenza per un progetto “5+1”, per cui i laureati in Giurisprudenza possono beneficiare del riconoscimento degli esami relativi al primo anno di studi.