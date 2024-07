Coda fino a 6 km in A1 per mezzo in avaria a Calenzano

È arrivata fino a 6 km, poi in decrescita, la coda sull'autostrada A1 tra Calenzano e il bivio con la Direttissima in direzione Bologna per un mezzo pesante in avaria. La coda è partita nel mattino e ha registrato il suo picco alle 8.30 quest'oggi.

Lo rende noto Aspi spiegando che il mezzo pesante è stato ora rimosso e che "attualmente il traffico transita su due corsie". Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.