Fi-Pi-Li, vari interventi da Scandicci a Santa Croce: il programma delle chiusure notturne

Sulla strada di grande comunicazione FiPiLi, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito diversi interventi con relative modifiche alla circolazione in orario prevalentemente notturno, con predisposizione di opportuna segnaletica di preavviso e di percorso alternativo per gli utenti, come di seguito illustrato.

Svincolo di Scandicci-Autostrada A1 in direzione Firenze: è prevista la chiusura della rampa d'uscita per un intervento di ripristino di giunto di dilatazione longitudinale, dalle ore 21 del 3 agosto alle ore 6 del 4 agosto 2024.

Svincoli tra Empoli Centro e Empoli Est in direzione Firenze: per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano al km 24+300 è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Centro e Empoli Est in direzione Firenze, oltre al divieto di transito ai veicoli con massa superiore ai 3,5 tonnellate, dalle ore 21.00 del 2 agosto alle ore 6 del 3 agosto 2024. Inoltre, è stata predisposto il divieto di transito tra gli svincoli di Empoli Centro e Empoli Est in direzione Firenze ai veicoli con massa superiore ai 3,5 tonnellate dalle ore 6 del 3 agosto alle ore 24 del 4 agosto 2024.

Svincoli di Empoli Est e Empoli Centro in direzione Mare: per lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Est e Empoli Centro in direzione Mare dalle ore 22 del 5 agosto alle ore 6 del 6 agosto 2024.

Svincoli di San Miniato e Santa Croce in direzione Mare: per lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di San Miniato e Santa Croce in direzione Mare dalle ore 22 del 6 agosto alle ore 6 del 7 agosto 2024.

Svincoli di Santa Croce e San Miniato in direzione Firenze: per lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Santa Croce e San Miniato in direzione Firenze dalle ore 22 del 7 agosto alle ore 6.00 dell'8 agosto 2024.

Svincoli di Montelupo e Ginestra in direzione Firenze: per lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra in direzione Firenze dalle ore 22 del 8 agosto alle ore 6 del 9 agosto 2024.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze