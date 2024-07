Provano furto in appartamento, fermate: hanno 12 e 13 anni

Hanno solo dodici e tredici anni. Sono state fermate dalla polizia perché sorprese a rubare in un appartamento a Lucca. È successo in via del Tiro a Segno, fuori dalle mura. Le due minorenni, descritte dalla polizia come "nomadi provenienti da Roma", sono state trovate con due grandi cacciaviti.

Gli agenti hanno svolto un sopralluogo nel condominio e evidenziato segni di forzatura su una porta, non aperta dalle giovani. Le ragazzine oltre ad essere state segnalate al Tribunale dei minori, sono state affidate ad una struttura di accoglienza.

"Fanno sicuramente parte di un gruppo di trasfertisti" scrivono dalla polizia, e il loro modus operandi "prevede l’individuazione delle abitazioni che presentano le minori difese passive, in quanto la loro azione si risolve in pochi minuti ed utilizzano strumenti banali, come cacciavite e frammenti di plastica rigida con cui riescono ad aprire le serrature più semplici".