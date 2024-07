Rapporto Irpet sul turismo, dati positivi secondo Anci Toscana

“I dati ci dicono che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo continuare a investire, a collaborare e a supportare le amministrazioni comunali, in particolare quelle più piccole delle aree interne: il lavoro che abbiamo fatto sta dando i suoi frutti”. E’ positivo il commento del direttore di Anci Toscana Simone Gheri, che stamani ha portato il punto di vista dei Comuni sul rapporto Irpet sul turismo, presentato nella sede della Regione in palazzo Strozzi Sacrati a Firenze con il presidente Eugenio Giani, l’assessore Leonardo Marras, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, oltre ai vertici Irpet.

Gheri ha subito sottolineato il tema della redistribuzione dei turisti sul territorio, tema cruciale per i Comuni: “L’aumento delle presenze nelle aree collinari e montane è molto positivo per noi: uno degli obiettivi che ci siamo dati era proprio quello di far crescere le zone delle aree interne. Ora bisogna continuare a sostenere e sollecitare i Comuni della Toscana diffusa; e ben venga la riforma del testo Unico, in cui si investe ancora di più sugli ambiti, anche in termini di risorse”. Il direttore di Anci Toscana ha anche auspicato che i dati del rapporto vengano diffusi e condivisi con i territori, così che l’analisi possa aiutare a definire politiche e strategie a livello locale, e ha ribadito l’importanza della promozione e dell’accoglienza, elementi fondamentali su cui è necessario continuare a lavorare insieme.

Qui il rapporto Irpet