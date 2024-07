Ruba scarpe da un negozio poi colpisce la polizia, arrestato

A Lucca la polizia ha arrestato un 41enne per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nel tardo pomeriggio di martedì 30 luglio il responsabile di un noto negozio di calzature di San Concordio ha richiesto l’intervento per il furto di due paia di scarpe. Il ladro era già noto al negoziante, in quanto in passato si era presumibilmente reso responsabile di altri furti.

L’autore del fatto ha asportato due paia di scarpe danneggiando le placche antitaccheggio, è fuggito in sella ad una bici. Le immediate ricerche delle volanti hanno consentito ai poliziotti di rintracciarlo nei pressi del sottopasso della stazione ferroviaria.

Al momento del controllo, l’uomo ha aggredito gli operatori con pugni a calci e la polizia ha usato il taser. A seguito della perquisizione l’uomo - di origini marocchine - è stato trovato in possesso delle due paia di scarpe, che sono state restituite al negozio; poi è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.