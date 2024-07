Gin protagonista a San Gimignano, ecco 'SanGin Festival'

Torna sabato 31 agosto e domenica 1 settembre l’appuntamento con il SanGin Festival a San Gimignano. Sarà ancora la Rocca di Montestaffoli ad accogliere i visitatori che si preannunciano già tantissimi, dopo lo straordinario successo dello scorso anno. La prima novità sarà proprio la capacità di accogliere più del doppio dei visitatori dello scorso anno, sia all’interno che all’esterno della Rocca con tanti eventi collaterali.

L’organizzazione del primo Festival toscano dedicato al mondo del gin nasce da un’idea nata e promossa da Lorenzo Borgianni, influencer nel mondo del gin conosciuto come Il Gingegnere, ed anche quest’anno è curata dall’Associazione Controcultura e da Debora Mugnaini (ToscaneDIGusto) con il sostegno e il patrocinio del Comune di San Gimignano.

Saranno 26 i produttori di gin presenti in questa edizione, selezionati dall’esperto in materia Lorenzo Borgianni, tutte distillerie italiane che rappresentano l’eccellenza nel campo del gin e che sarà possibile degustare all’interno della Rocca con il sistema del token già sperimentato lo scorso anno, ma anche brand internazionali che saranno una vera sorpresa per tutti gli appassionati.

L’evento, anche quest’anno, è organizzato da Lorenzo Borgianni e Debora Mugnaini insieme all’Associazione Controcultura, un gruppo di giovani ragazzi di San Gimignano che sta dedicando molto tempo alla realizzazione di eventi culturali di vario genere. Molti gli eventi organizzati e pensati prima per il pubblico locale ma che si sono dimostrati anche un nuovo volano per il turismo.

Nel corso del Festival sarà possibile degustare gin tonic, cocktail a base di gin, assaggi delle varie etichette di gin liscio, ma anche piatti estrosi che prevedono abbinamenti e preparati a base di gin. E poi ancora masterclass sul gin, cooking show, talk show, stand di degustazioni di food all’interno ma anche all’esterno della Rocca tra le bellissime torri di San Gimignano che faranno da sfondo con uno scenario davvero mozzafiato. Tutte le etichette di gin che partecipano a questa edizione saranno svelate nelle prossime settimane.

Il SanGin, grazie all’appoggio dell’amministrazione comunale, si candida dunque a diventare un appuntamento annuale imperdibile, non solo per i residenti di San Gimignano, ma anche per i visitatori da altre città. L’obiettivo è che il festival diventi un simbolo identitario di San Gimignano.